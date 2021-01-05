أنباء نفطية سارة في ليبيا.. 3 آبار جديدة للإنتاج

أعلنت شركة الواحة للنفط في ليبيا دخول 3 آبار نفطية جديدة للإنتاج والاستعداد لإدخال 5 أخرى الفترة القادمة.

وأوضحت الشركة أنها تمكنت من وضع ثلاثة آبار جديدة على الإنتاج دون أي مياه مصاحبة، من خلال الآبار B187-59W بحقل الدفة و البئر Q21-59E بحقل الحراش والبئر B186-59W بحقل الدفة.



وتابعت في بيان الثلاثاء، أن الشركة تتابع العمل لرفع القدرة الإنتاجية لمختلف الحقول وضمن برنامج الحفر التطويري تحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام 2020.





وأضافت أن العمل جار لوضع خمسة آبار جديدة أخرى على الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

ويقول مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن إنتاج شركة الواحة النفطية من مختلف الحقول والآبار تخطى 300 ألف برميل يوميا.

مؤكدا أن الأبار الجديدة الثلاث التي تم وضعها على الإنتاج ستضيف للشركة نحو 10 آلاف برميل يوميا، في حين أنه من المبكر الحديث عن توقعات إنتاج الآبار الخمسة الأخرى الجاري العمل عليها.





ومن جانبها أكدت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ و الخدمات البحرية الليبية في تقريرها الإحصائي لعام 2020، رسو 65 ناقلة نفطية مصدرة وموردة للخام والمنتجات النفطية عبر الموانئ العاملة بها.

وبينت الشركة أن 25 ناقلة مليونية رست على أرصفة مرسى الحريقة النفطي لنقل النفط الخام، في حين رست 3 ناقلات لتوريد المنتجات النفطية بأرصفة شركة راس لانوف، و16 بالرصيف النفطي لشركة البريقة بطبرق و 19 بالرصيف النفطي لشركة الكهرباء بالخمس.

وشهد قطاع النفط في ليبيا في الربع الأخير من العام 2020 نشاطا غير مسبوق بعد السماح بإعادة إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر الماضي، وفق اتفاق بين الجيش الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط.





وتستمر الشركات النفطية في ليبيا بعملية الإنتاج التي أسهمت بزيادة معدلات الإنتاج لأكثر من مليون و300 ألف برميل يوميا، كما تعمل الشركات النفطية على تطوير المرافق والموانئ في ظل استقرار الإنتاج بالقطاع، إضافة إلى استمرار عمليات الشحن عبر الموانئ لتصدير الخام أو لاستيراد المشتقات.

وتحتل ليبيا وفقاً لبريتش بتروليم المركز الثاني كأكثر الدول تحقيقاً لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، بنسبة زيادة في إنتاجها من الغاز الطبيعي تصل لـ 14%.

وليبيا عضو في أوبك وأعفتها المنظمة من إجراءات لتقليص المعروض مع سعي البلاد إلى إنعاش القطاع.

وارتفع إنتاج الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بنحو 658 ألف برميل يومياً في نوفمبر 2020، واستحوذت ليبيا على نحو 99.5% من زيادة الإنتاج الدول العربية و92.6% من إجمالي دول أوبك، ليصل إجمالي إنتاج المنظمة إلى 25.109 مليون برميل في نوفمبر 2020.

وتوصل الجيش الليبي في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، لاتفاق مع المؤسسة الوطنية اللنفط تم بمقتضاه استئناف تصدير النفط، ووضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

وتضمن الاتفاق فتح حساب بالمصرف الليبي الخارجي تودع به عوائد النفط لحين تشكيل الحكومة الجديدة تتولى التوزيع العادل للعوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية.