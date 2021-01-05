الأسهم الأوروبية تتراجع.. السبب مفاجأة

تراجعت الأسهم الأوروبية في جلسة الثلاثاء، إذ غطت خسائر في القطاعات الدفاعية (الآمنة) على مكاسب لأسهم النفط والتجزئة.
وتجاهل المستثمرون موجة جديدة من إجراءات العزل العام في بريطانيا تهدف لكبح قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.
وحسب رويترز، أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.2% عقب خسائر في بورصة وول ستريت بسبب القلق بشأن نتيجة انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي ستحسم السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.
أسهم لندن ترتفع
لكن المؤشر فايننشال تايمز البريطاني صعد 0.6% بدعم من مكاسب لشركات كبرى للنفط مع صعود أسعار الخام.
وجاءت أسهم القطاعات التي تعتبر استثمارا آمنا، مثل المرافق والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، بين أكبر القطاعات الأوروبية الخاسرة في جلسة الثلاثاء.
وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.6% مع تطلع الحكومة إلى تمديد موجة الإغلاقات، بينما انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4%.
وأظهرت شركات التجزئة أداء قويا بقيادة قفزة 8% لأسهم نيكست البريطانية بعد أن قالت إن مبيعاتها في عطلة عيد الميلاد كانت أفضل بكثير من المتوقع.
تراجع 2020
وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نزولا 3.7% في 2020، متخلفا عن نظرائه في آسيا وفي وول ستريت الذين جرى التداول عليهم قرب مرتفعات غير مسبوقة، إذ ضغطت زيادة الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف من خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأسواق في القارة.
ورغم ذلك، لا يزال المؤشر على بعد 7% فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بعد زيادته بنحو 50% عن المستويات المتدنية التي بلغها في مارس/آذار الماضي.
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