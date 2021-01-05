موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.."شتي في مصر" وإنقاذ أكبر شركة بالعالم

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. كسر الاتحاد الأوروبي حدة التشاؤم حول قطاع الطيران المصاب بالشلل جراء تداعيات كورونا. بدأت الحكومة الفيتنامية إنشاء مطار لونج تانه الدولي بتكلفة نحو 16 مليار دولار، ويعتبر من أهم 16 مشروع مطار على مستوى العالم. أعلنت مصر عن مبادرة لتحفيز السياحة الداخلية بعنوان "شتي في مصر" والتي تعتمد على خفض أسعار تذاكر الطيران الداخلي. عيّنت شركة البحر الأحمر للتطوير إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر المتميز والمنفرد. تعتزم الحكومة الألمانية مساعدة شركة"توي" ( أكبر شركة سياحة في العالم) ب 1.25 مليار يورو، مقابل حصة في الشركة تصل إلى 25%.

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