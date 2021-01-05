التجارة الإلكترونية في المغرب.. حصان جامح وسط الجائحة

نجحت المغرب في الخروج ببعض المكاسب من جائحة فيروس كورونا، وكانت التجارة الإلكترونية أحد أبرز النجاحات.

حققت الرباط نتائج جيدة للغاية في المبيعات الإلكترونية، مستفيدة من بقاء الملايين في المنازل خلال الموجة الأولى من وباء كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى الآن.



نمو المعاملات

وتكشفت أخر الإحصاءات أن النصف الأول من 2020 شهد إجراء 6 ملايين عملية عبر بطاقات بنكية مغربية وأجنبية على مواقع تجارية تابعة لمركز النقديات.

وبلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 2.9 مليار درهم، القيمة الإجمالية لهذه العمليات 2.9 مليار درهم (319 مليون دولار).

ووفق دراسة لمجموعة "Sunergia" المغربية فإن البطاقات المصرفية المحلية هيمنت على 95.7% من المعاملات، وتمت 62% من المعاملات بالدرهم المغربي.

وانتعش أيضا الأداء بواسطة البطاقات المصرفية عبر الإنترنت، وبحسب بيانات المركز المغربي للنقديات فإن معاملات هذه البطاقات نمت خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 130 مليون دولار.

يقول تقرير لشركة جوميا المتخصص في التجارة الإلكترونية إن مبيعات منتجات البقالة والسلع الأساسية ارتفعت أربعة أضعاف في الربع الأول من 2020 في دول الشمال الأفريقي مثل تونس والمغرب.

وكانت المغرب قد احتلت المرتبة 95 عالميا والـ 10 عربيا في بمؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. لعام 2019.

وتعكف البلاد على تطوير البنية التكنولوجيا والتحول الرقمي في تقديم بعض الخدمات الأساسية مثل مدفوعات الضرائب وسداد الفواتير.

مكاسب بالجملة

يحقق التحول نحو التجارة الإلكترونية مكاسب بالجملة للاقتصاد المغربي، في مقدمتها خلق فرص عمل جديدة للشباب بمجال توصيل الطلبات، والتسويق عبر الإنترنت.

وتشجع التجارة الإلكترونية الشباب على تنفيذ مشروع بتكلفة محدودة، والاعتماد على التسويق الإلكتروني في خلق طلب على خدماتهم ومنتجاتهم.

وهناك عوامل تساعد على تنمية المعاملات الإلكترونية بالمغرب، أبرزها سرعة وسهولة إجراءات هذه النوعية من المعاملات مقارنة بالتجارة التقليدية.

كما تتميز بخفض تكاليف الإنتاج وإزالة القيود المكانية والزمانية، وعدم الحاجة إلى حلقة الوسطاء.

مواكبة التوجه العالمي

وتواكب المغرب تنامي التوجه العالمي نحو التجارة الإلكترونية، فبحسب بيانات موقع "Statista" العالمي فإن تقديرات حجم التجارة الرقمية في 2020 تبلغ 4.206 تريليون دولار، مقابل 3.535 تريليون دولار في 2019.

ومن المتوقع أن تواصل التجارة الإلكترونية النمو حتى تصل إلى 4.927 تريليون دولار في 2021، على أن تسجل 5.695 تريليون دولار في 2022.