الخارجية الأمريكية ترحب بمخرجات قمة العلا: خطوة إيجابية

رحبت الولايات المتحدة بمخرجات قمة العلا، معتبرة "إعلان العلا" خطوة إيجابية لتعزيز الحوار الخليجي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: نشكر الكويت على جهود وساطتها ودعمها لتعزيز الحوار الخليجي، مؤكدا أن مخرجات قمة العلا "خطوة إيجابية".



وأشاد بومبيو في بيان، مساء الثلاثاء، بتعهد قادة المجلس بالتعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد.

وحظي توقيع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، على "بيان العلا"، على إشادات عربية ودولية.

وأكد قادة دول الخليج، في بيانهم الختامي، على أهمية عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما صادق قادة دول الخليج ، بحسب البيان الختامي، على "قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السابعة عشر، بشأن مجالات التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون".

وأكدوا على "دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس"، وأعربوا عن ارتياحهم للخطوات المبذولة في تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة.

وكان مجلس الدفاع المشترك قد عقد دورته السابعة عشرة عبر الاتصال المرئي يوم 22 نوفمبر الماضي برئاسة محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي.