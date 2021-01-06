أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يواصل التحليق ويرتفع 4 جنيهات

واصلت أسعار الذهب في مصر، الارتفاع في تعاملات الثلاثاء، بالرغم من تراجع طفيف لأسعار المعدن النفيس عالميا.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.

وقفز جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، خلال تعاملات مساء الثلاثاء، إلى 847 جنيها بالمقارنة مع 843 جنيها، سعر إغلاق الأمس، ليكسب الجرام 4 جنيهات في 24 ساعة فقط.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى مستوى 968 جنيه، بالمقارنة مع 963.5 جنيه خلال تداولات أمس الإثنين، بزيادة 4.5 جنيهات، حسب منصة " آي صاغة" للمجوهرات، والذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 726 جنيه بالمقارنة مع 722.50 جنيه خلال تعاملات الإثنين.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو6776 جنيها، مقابل 6744 جنيها أمس، بزيادة 32 جنيهات.

تراجع طفيف عالميا

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 8 أسابيع، في الوقت الذي تعافى فيه الدولار من أدنى مستوى في عدة سنوات.

ويأتي تعافي العملة الأمريكية قبيل انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا ستحدد المسار المستقبلي للتحفيز المالي في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1939.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 1945.26 دولار في وقت سابق من الجلسة.

بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.10 دولار.

ارتفاع الدولار



وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس "الدولار ارتفع أثناء الليل من أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يضغط على الذهب... ارتفاع الاثنين يضع في الاعتبار إلى حد كبير فوز ديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، نتوقع بعض جني الأرباح أيضا".

وارتفع الذهب أكثر من 24% في عام 2020، بعد زيادة الطلب عليه للتحوط في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وقفز المعدن الأصفر ما يصل إلى 2.5% أمس الإثنين بعد أن نزل الدولار لأدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018، لكن العملة الأمريكية تعافت منذ ذلك الحين.

وسوف تحدد انتخابات الإعادة المزدوجة في جورجيا الحزب الذي سيتحكم في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويُنظر إلى فوز الديمقراطيين على أنه سيعزز التحفيز.

ودخلت إنجلترا في عزل عام جديد على المستوى الوطني لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19، بينما سجلت نيويورك أول حالة إصابة بالسلالة الأكثر عدوى من فيروس كورونا.

ومن المقرر صدور آخر محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق غدا الأربعاء.

وما زال اتجاه الذهب صعوديا إذ ترتفع توقعات التضخم. وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج للسلع الأولية في مومباي إن تبني مجلس الاحتياطي للهجة تميل إلى التيسير النقدي وضعف الدولار سيدفعان الذهب صوب 2000-2050 دولارا هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.24 دولار، وفقد البلاتين 0.9% إلى 1060.47 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2380.10 دولار.