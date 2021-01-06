موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. السعودية تنقذ أوبك+ وعجز بتركيا

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بعد اجتماعات متواصلة ليومين اتفق تحالف أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الشهرين المقبلين، مع تعهد سعودي بتخفيضات طوعية.

قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

واصلت أسعار الذهب في مصر، الارتفاع في تعاملات الثلاثاء، بالرغم من تراجع طفيف لأسعار المعدن النفيس عالميا.

نجحت المغرب في الخروج ببعض المكاسب من جائحة فيروس كورونا، وكانت التجارة الإلكترونية أحد أبرز النجاحات.

أعلنت شركة الواحة للنفط في ليبيا دخول 3 آبار نفطية جديدة للإنتاج والاستعداد لإدخال 5 أخرى الفترة القادمة.

تراجعت الأسهم الأوروبية في جلسة الثلاثاء، إذ غطت خسائر في القطاعات الدفاعية (الآمنة) على مكاسب لأسهم النفط والتجزئة.

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفاق الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، بأنه "ضعيف".

في نهاية أسبوع من دخول اتفاق ما بعد "بريكست" حيز التنفيذ، تبدأ تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالظهور.

حذر البنك الدولي من أن تزايد الإصابات بكوفيد-19 وتأجيلات توزيع اللقاح، قد يكبح تعافي الاقتصاد العالمي إلى 1.6% فقط هذا العام.

قال بنك الاستثمار جيه بي مورجان إن عملة بيتكوين الرقمية قد يجري تداولها عند سعر 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية 2020، رحلة صعوده للشهر السابع، بعد أن تأثر بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر فقط.

بفارق يزيد على 9 أضعاف اتسع الفارق في حجم الودائع الفلسطينية في البنوك العاملة في الضفة الغربية عن نظيرتها في قطاع غزة خلال عام 2020.

كذبت مجموعة أبحاث تركية في نسب معدلات التضخم التي تعلنها حكومة أنقرة، مؤكدة أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

قدمت بريطانيا حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات اليوم الثلاثاء، لتخفيف وطأة الركود المتوقع.