مقتل 6 من طالبان في عملية "تطهير" الطريق السريع

قتل 6، على الأقل، من مسلحي حركة طالبان وأصيب 4 آخرون، خلال عملية عسكرية بإقليم باغلان شمالي أفغانستان، وفق قناة "طلوع نيوز".
وقال قائد شرطة الإقليم، محمد واعظ صميمى، الأربعاء، إنه تم شن العملية أمس الثلاثاء على الطريق السريع "باغلان-سامانجان" لتطهيره من عناصر طالبان.
وأشار صميمى إلى أنه "تم إبعاد الأعداء من الطريق السريع"، مشيرا إلى أن "العملية كانت ناجحة".
وتابع "كان اثنان من أعضاء طالبان البارزين من بين القتلى".
وأوضح يقول "يتم تطبيق خطة لتأمين الطريق السريع واستهداف الأعداء في القرى، التي تنطلق منها الأنشطة وتهدد الأشخاص والشركات على الطرق السريعة".
وأضاف "تم إقامة ستة مواقع أمنية على الطريق السريع وسنقوم بدوريات أيضا".
ولم تعلق طالبان بعد على العملية.
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