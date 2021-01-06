خالد الجارالله لـ"دوت الخليج الإخبارية": نسير باتجاه صحيح بعد "قمة العلا"

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن تفاؤله الشديد بنتائج القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في العلا بالسعودية.

وأكد الجارالله، في حديث خاص عبر الهاتف من الكويت لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "ما تحقق من نتائج إيجابية بناءة يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بما سينعكس إيجابا على مستقبل أفضل لشعوب ودول مجلس التعاون والأمة العربية".

وقال: "نحن نشعر بسعادة كبيرة لما تحقق أمس في اجتماعات قادة دول مجلس التعاون والشقيقة مصر بحضور وزير الخارجية سامح شكري".

وأكد المسؤول الكويتي البارز أن "ما تحقق من نتائج إيجابية في قمة العلا سينعكس بشكل إيجابي يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل لدول المنطقة".

وأردف في هذا الصدد: "متفائلون جدا بنتائج القمة.. وكنا منذ البداية على يقين بأن هذا الخلاف لابد أن يأتي له يوم وتطوى صفحته، والحمد لله شهدنا هذا اليوم".

وتم إطلاق اسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" على القمة الخليجية وفاءً وتقديرا للزعيمين الراحلين سلطان عمان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشاد البيان الختامي بالقمة الخليجية الـ41 بالجهود والمساعي الخيرة والمخلصة التي بذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل لرأب الصدع بين الدول الأعضاء، وعبر عن شكره وتقديره لجهود الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وحظي توقيع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، على "بيان العلا"، على إشادات عربية ودولية.

وأكد قادة دول الخليج، في بيانهم الختامي، على أهمية عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما صادق قادة دول الخليج ، بحسب البيان الختامي، على "قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السابعة عشر، بشأن مجالات التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون".

وأكدوا على "دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس"، معربين عن ارتياحهم للخطوات المبذولة في تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي قد توقع في تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن تسهم قمة الرياض في "تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك، وتماسك مجلس التعاون".

وأضاف "نتطلع إلى مستقبل مشرك لهذا المجلس بقيادة وحكمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي".