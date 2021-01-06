انتخابات العراق.. فتح باب التسجيل للأحزاب والمرشحين

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأربعاء، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات في الانتخابات المقرره في يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت المفوضية في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، إنها فتحت باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9 كانون الثاني 2021 وحتى يوم السبت الموافق 16 يناير/ كانون الثاني2021.



وأوضحت أن "فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ، ستكون ابتداءً من السبت المقبل حتى الخميس 28 يناير/ كانون الثاني 2021 ".

ووجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، دعوة إلى الدول الأجنبية والعربية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق لمراقبة الانتخابات المقبلة.

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات الانتخابات التشريعية، في ديسمبر/كانون الثاني2020.

وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أنها قررت تمويل نفقات الانتخابات من الرصيد النقدي المدور لعام 2019 البالغ 133 مليار دينار إلى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من قانون الإدارة المالية.

وكان البرلمان صوت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على قانون الانتخابات بعد جدل واحتدام في المناقشات استمرت نحو عام. ونص التشريع الجديد، على تقسيم العراق الى دوائر متعددة، بواقع 83 دائرة انتخابية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حدد السادس من يونيو/حزيران العام الجاري، لإجراء الانتخابات وسط تقديم تعهدات بتوفير المتطلبات الاساسية لإنجاح الممارسة الديمقراطية وضمان نزاهتها.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة للمطالب الاحتجاجية التي شهدها العراق منذ أكتوبر 2019، والتي راح ضحيتها المئات من القتلى وألاف الجرحى.

وتسببت التظاهرات الغاضبة التي امتدت من بغداد الى جميع محافظات الوسط والجنوب، بدفع حكومة عادل عبد المهدي الى تقديم استقالتها والمضي نحو تشريع قانون انتخابي جديد يضمن تمثيل رغبة الناخب العراقي.