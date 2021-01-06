حميدتي منتقدا أوضاع السودان: "العملاء" أضاعوا أحلام الشعب

اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" من وصفهم بـ"العملاء" بأنهم "أضاعوا أحلام الشعب".

وقال، في بيان، خلال لقائه وفدا من قبيلة رفاعة، إن "البلاد يخدمها الوطنيون لا العملاء الذين أضاعوا ما كان يأمل فيه الناس بعد التغيير الذي تحقق بالبلاد".



ودعا إلى "أن يضع الجميع أيديهم فوق بعض لوقف أي عميل عند حده حتى لا تتفكك البلاد".

وانتقد الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلاده، مؤكدا أن "خزينة البلاد خاوية والتنمية متوقفة".

وأضاف: "صمتنا كثيرا وانحنينا للعاصفة أملا أن ينصلح الحال، لكن الوضع يسير للأسوأ".

واعتبر حمديتي أن "غياب التوافق بين المكونات السودانية كان سببا في الوضع الراهن"، لافتا إلى أن " البلاد تحتاج إلى الوطنية والتوافق لاستخراج خيراتها وخدمة أهلها".

وتابع:"السودان ليس فيه مشكلة موارد، المشكلة في بعض البشر".

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن "البلاد طوت صفحة الحرب تماماً وتعمل من أجل الاستقرار والتنمية وجمع الصف الوطني".

وأشار إلى أن بلاده تريد السلم مع جنوب السودان، وتعهد بحل أي مشكلة تقع بين قبيلة رفاعة الهوي الحدودية مع جنوب السودان.