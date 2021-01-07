موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. أسماك الصحراء وأردوغان يخنق الأتراك

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عندما خططت كوثر الرجباني لإطلاق مشروعها الخاص الأول في حياتها لتربية الأسماك في الصحراء، كانت أكثر ردود الفعل مشوبة بالدهشة والسخرية

تعتزم السلطات التركية، رفع سعر البنزين بمقدار 11 قرشًا للتر اعتبارًا من منتصف الليل، في خطوة جديد من شأنها إثقال كاهل المواطنين.

شرعت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة، بتنفيذ إصلاحاتٍ واسعة في واحد من أهم الملفات الساخنة التي تنتظرها.



أطلقت مؤسسة نفط الشارقة "سنوك" مشروعا جديدا لتخزين الغاز عقب النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية باستخدام البنية التحتية القائمة



سددت الحكومة المصرية جزء كبيرة من متأخرات دعم الصادرات للمصدرين، في آخر 3 شهور من 2020، وذلك لزيادة الصادرات غير البترولية.

أعلنت شركة "بايب تشاينا" الصينية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي، الأربعاء، بدء أعمال بناء القطاع الأخير من خطها للأنابيب.

اتخذت سلطنة عمان، قرارا بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية، إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة.

أنهت وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين توقيع اتفاقية تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الشركة الكورية للتأمين التجاري.

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من تضرر الأسواق الناشئة أكثر من الأسواق المتقدمة، نتيجة ارتفاع قياسي في الدين الحكومي.



شهد مشروع العملة الخليجية الموحدة تطورات كبيرة على مدار قرابة 39 عاما منذ خروج فكرته إلى العلن.. متى يتحول لواقع؟

انخفضت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الأربعاء، مع تزايد المخاوف من زيادة التدقيق الرقابي على شركات التكنولوجيا العملاقة.

قفزت أسعار النفط مع تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة على نحو واسع خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب بالسوق المحلية.

وصلت لمحافظة المهرة اليمنية، أكبر باخرة خشبية في العالم قادمة من الإمارات، بأول رحلة تجارية لموانئ البلاد الواقعة في أتون حرب منذ أعوام

استجاب الذهب في مصر، منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، لضغوط الانخفاض الحاد في سعر المعدن النفيس عالميا.. ماذا حدث للأسعار؟

قدرت الحكومة، وبنك إسرائيل المركزي، خسائر الاقتصاد نتيجة الإغلاق الشامل الثالث للحد من تفشي جائحة كورونا، بنحو 1.3 مليار دولار أسبوعيا.

يعمل المغرب على تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر خلال عقد كامل يمتد من 2020 حتى 2030.. لكن ما الذي تستهدفه المملكة منها؟



ارتفع حجم تجارة الألماس في دبي ليصل إلى 23 مليار دولار خلال عام 2019، وفق بيانات رسمية.

فشلت أدوات البنك المركزي التركي، من بينها رفع أسعار الفائدة على الليرة، في ضبط سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية.

