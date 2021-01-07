أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يصدم الجميع ويفقد 11 جنيها

هوت أسعار الذهب في مصر، بنهاية تعاملات الأربعاء، بعد أن انخفض المعدن النفيس عالميا، انخفاضا حادا بلغ 51.26 دولار في الأوقية خلال ساعات.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، بختام تعاملات الأربعاء، إلى 836 جنيها بالمقارنة مع 847 جنيها، سعر إغلاق الأمس، ليخسر الجرام 11 جنيها خلال ساعات.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.

صدمة للجميع

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى مستوى 955.5 جنيه، بالمقارنة مع 968 جنيها خلال ختام تداولات يوم الثلاثاء، بانخفاض بلغ 12.5 جنيه، حسب منصة " آي صاغة" للمجوهرات، والذهب.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 716.5 جنيه بالمقارنة مع 726 جنيه خلال نهاية تعاملات الثلاثاء.

وهبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلي نحو 6688 جنيها، مقابل 6776 جنيها أمس، بانخفاض بلغ 88 جنيها.

هبوط حاد عالمي

وعالميا، تراجع الذهب عالميا أكثر من 2% بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء، وسجل انخفاضا حاد بلغ 51.26 دولار في الأوقية خلال ساعات.

وتأثرت أسعار الذهب عالميا، بانتعاش في الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل مراهنة المستثمرين على فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ بولاية جورجيا.

وفي الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.1% إلى 1907.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق ذروته في نحو شهرين عند 1959.01 دولار.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.2% ليتحدد سعر التسوية عند 1908.60 دولار.

وقال تاي وونج، مدير تداول مشتقات المعادن الصناعية والنفيسة في بي.إم.أو، "ارتفاع عوائد (السندات) عزز الدولار وأوقد شرارة عمليات بيع في الذهب تسارعت بفعل أوامر تلقائية لوقف الخسائر دون نطاق 1935 إلى 1940 دولارا.

وأضاف: إن مستوى"1900 دولار هو مستوى محوري مهم ينبغي المحافظة عليه إذا كان للمراهنة على صعود الأسعار أن تستمر في المدى القصير".

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 1% للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وارتفع مؤشر الدولار بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عامين ونصف، مما يقلل جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2% إلى 27.00 دولارا للأوقية.

في حين انخفض البلاتين 0.9 % إلى 1102.04 دولار.

وكلا المعدنين هبط أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 2430.39 دولار للأوقية، بعد تراجعه في وقت سابق بما يصل إلى 3%.