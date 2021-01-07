أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 يناير 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، بنحو 12 ريالا، مقارنة عن تعاملات الأربعاء، مع استمرار قوة أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وربح المعدن النفيس عالميا 25% منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الخميس، نحو 233.2 ريال (62.18 دولار)، مقابل 237.1 ريال (63.22 دولار) أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في المملكة، فقد سجل نحو 204.13 ريال (54.43 دولار)، مقابل 206.82 ريال (55.15 دولار)

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات اليوم عند مستوى 174.61 ريال (46.50 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 136.16 ريال (36.21 دولار). وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 117.97 ريال (31.11 دولار).

سعر الأوقية

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، عند فتح تعاملات 7245 ريال (1932 دولارا).

يعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز المالي غير المسبوقة والسياسات النقدية فائقة التيسير.