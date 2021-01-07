سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 يناير 2020.. تحسن الجنيه

تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، في السوق الموازية (السوداء) واستقر في السوق الرسمية.

وبلغ متوسط سعر الدولار 255 جنيها مقابل 258، الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية.



في المقابل استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

يأتي هذا التحسن، بعد توقيع وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية، الأربعاء، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان لدى البنك الدولي.

وقالت المالية السودانية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، المذكرة تمكن السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً.

أضافت تأتي الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) 319 جنيها، بينما جاء سعره الرسمي 67.37 جنيه للشراء و67.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان، 321 جنيها، فيما سجل 75.32 جنيه للشراء و75.69 جنيه للبيع، في المركزي السوداني.

سعر الريال والدرهم والدينار

وحقق سعر الريال السعودي بالسوق الموازية 68 جنيها، ولدى بنك السودان المركزي بلغ 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 67 جنيها و السعر الرسمي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية 676 جنيها وفي بنك السودان المركزي بلغ 180.48 جنيه للشراء و181.38 جنيه للبيع.