صور.. سيارات مستعملة بتكلفة قليلة وأداء عال

على مدار تاريخ صناعة السيارات، قدمت للأسواق مجموعة مميزة من الموديلات التابعة لفئة واجون، العاملة بمحركات قوية وأداء عال.

وجمع موقع "كار أند درايفر"، المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز الموديلات التابعة لفئة "واجون"، التي تتميز بأداء عال، وضمت القائمة في مقدمتها طراز فولفو V60، موديل عام 2016، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 15 ألف دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 325 حصانا.





وطراز ميتسوبيشي Lancer Evolution IX Wagon، موديل عام 2005، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 15 ألف دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 286 حصانا.

وطراز دودج Magnum SRT8، موديل عام 2006، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 15 ألف دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 425 حصانا.

وطراز Saab 9-3 Turbo X Sportcombi، موديل عام 2008، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 7 آلاف دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 280 حصانا.

ومن ماركة أودي ضمت القائمة طراز S4 Avant Quattro، موديل عام 2007، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 14,500 دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 340 حصانا.

وطراز كاديلاك CTS-V Wagon، موديل عام 2012، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 19 ألف دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 556 حصانا.

وطراز أودي RS2 Avant، موديل عام 1994، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 30 ألف دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 311 حصان.

وطراز مرسيدس E-Class E55 AMG Wagon، موديل عام 2006، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 5 آلاف دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 469 حصانا.

وفي ختام القائمة جاء طراز فولفو 850R، موديل عام 1997، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية 4,300 دولار، ويعمل بمحرك قوي ينتج قوة 240 حصانا.