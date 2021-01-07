الإمارات توسع نطاق ترشيد استهلاك الطاقة

أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة.

وتستهدف مذكرة التفاهم بحث سبل تأهيل الأبنية والمنشآت التابعة للجامعة ولتحديث أنظمتها لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه مما يعزز استدامة الطاقة وكفاءتها في مباني الجامعة بمدينة دوت الخليج.

وبموجب المذكرة ستعمل أبوظبي لخدمات الطاقة عن كثب مع جامعة الإمارات لتقييم مستويات الاستهلاك الحالية للطاقة والمياه، ووضع خطة شاملة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في المنشآت التابعة لها.

وتدعم مذكرة التفاهم استراتيجية أبوظبي لإدارة "جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030"، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في الإمارة بأكثر من 22%، والمياه بأكثر من 32%.

وقال عمر عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في "طاقة": تعاوننا مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد خيارا منطقيا بالنسبة لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.

وأوضح أن الجامعة سباقة في جعل الاستدامة والمسؤولية البيئية في صدارة اهتماماتها، حيث تقوم بدور محوري في تعزيز مفاهيم المواطنة العالمية وغرس الوعي بأهمية الاستدامة.

وتابع أن تعاون شركة "طاقة" مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يأتى من أجل توسيع هذا النهج ليشمل الاستدامة في المباني والبنى التحتية، وذلك من خلال أبوظبي لخدمات الطاقة التابعة لنا".

من جهته، قال الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة: "يأتي التعاون بين الجامعة وأبوظبي لخدمات الطاقة تماشيا مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50% بحلول العام 2050، حفاظا على الموارد الحيوية للأجيال القادمة".

أضاف نحن في الجامعة نسعى من خلال البحث لأن نكون سباقين باستمرار في ابتكار الأساليب والأدوات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية واكتشاف الحلول البديلة التي تعمل على تعزيز التنمية المستدامة في الدولة".

وبدوره، قال ستيفان لو جونتيل، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي بالإنابة في أبوظبي لخدمات الطاقة، ستمكن هذه المذكرة الجامعة من العمل بشكل أكثر استدامة من خلال تحديد طرق لتقليل استهلاكها من الطاقة والمياه في حرمها الجامعي بمدينة دوت الخليج. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل أبوظبي لخدمات الطاقة على دمج الطلاب والطاقم الأكاديمي في البرنامج وإطلاعهم على بياناتنا وتوصياتنا، إضافة إلى عرض نتائجنا وجهودنا كدراسة واقعية في مجال الاستدامة".

يشار إلى أن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة قد تأسست في يناير/كانون الثاني 2020 للمساهمة في تسريع عملية التحول في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، وتركز الشركة على تحديد وتوفير وتمويل الحلول التي من شأنها أن تساعد على تحقيق خفض ملموس في مستويات استهلاك الطاقة والمياه.