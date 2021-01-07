سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7 يناير 2021

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 7 يناير 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

واليوم عطلة رسمية في البنوك المصرية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

تراجع جماعي

وصعد متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربيةرالأخرى، كما صعد أمام الدولار الأمريكي، حسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.

وفي البنوك تراجع متوسط الدولار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنكين فقط، وهما، مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي اليوناني.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في 4 بنوك، هما الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، وقناة السويس، وبنك HSBC.

تسديد مستحقات المصدرين

وسددت الحكومة المصرية جزءا كبيرا من متأخرات دعم الصادرات للمصدرين، في آخر 3 شهور من 2020، وذلك لزيادة الصادرات غير البترولية.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن مصر سددت 12.3 مليار جنيه (786 مليون دولار) من متأخرات دعم الصادرات في الربع الأخير من 2020.

أسعار اليورو والإسترليني

وعلى موقع البنك المركزي، تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 19.278 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.32 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، الأربعاء.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى نحو 21.27 جنيه للشراء و21.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.44 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.168 جنيه للشراء و4.195 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي إلى نحو 51.53 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع، مقابل 51.73 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

البلد الوحيد

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية 2020، رحلة صعوده للشهر السابع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر فقط.

والثلاثاء، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.