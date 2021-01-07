مهمة جديدة لـ"إل جي" الكورية في أمريكا.. تحليل بيانات

أعلنت شركة إل.جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية، استثمار حوالي 80 مليون دولار في شركة تحليل البيانات التلفزيونية الأمريكية ألفونسو.

وبذلك أصبحت شركة إل.جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية أكبر مساهم في شركة تحليل البيانات التلفزيونية الأمريكية ألفونسو، بحصة تزيد على 50%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.



وقالت إل.جي إنها تستهدف استخدام برامج وخدمات ألفونسو بما في ذلك أدوات تحليل البيانات والتخطيط الإعلامي وقدرات الذكاء الاصطناعي للفيديو، في مجموعة واسعة من منتجات الترفيه المنزلي التي تنتجها.

وتتوقع الشركة الكورية الجنوبية، أن تثري الاستفادة من عروض ألفونسو خدماتها بما في ذلك ترشيحات المحتوى وخدمة البث المباشر لشركة إل جي "إل.جي تشانلز".

وستتيح هذه الصفقة لشركة إل.جي إنشاء وامتلاك وتشغيل منصات إعلانية عابرة للأجهزة مع منصة لتحليل الأداء لأجهزة تلفزيون إل.جي وأجهزة التلفزيون الذكية ككل.

وستواصل شركة ألفونسو عملها ككيان مستقل من مقر رئاستها في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.