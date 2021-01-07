الأسهم اليابانية تقفز لقمة 30 عاما.. والفضل للكونجرس

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع كبير، اليوم الخميس، بفضل نتيجة انتخابات الإعادة على مقعدين بالكونجرس الأمريكي.

ولامس المؤشر نيكي ذروة 30 عاما بدعم من أسهم الشركات المالية.



كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفضل آمال في تحفيز أكبر عقب اكتساح ديمقراطي في انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.60% عند 27490.13 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 1990 خلال الجلسة وينهي سلسلة خسائر امتدت أربعة أيام.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.68 % إلى 1826.30 نقطة، ليتجاوز ذروة بلغها أواخر العام الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

شهية المستثمرين لم تتأثر

ولم تتأثر شهية المستثمرين بالفوضى التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن اجتاح موالون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي، ليجبروه على تعليق جلسة للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتلقت أسهم البنوك وشركات التأمين اليابانية، وهم من المستثمرين الكبار في الدين الأمريكي، دفعة بعد أن ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بقوة.

وزاد سهم شركة التأمين داي-إيتشي لايف هولدينجز 7.4 %. وبين البنوك، ربح سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 5.5 % بينما أضاف سهم ميزوهو 3.3 % وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية 3.5 %.

وصعدت بقية الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والقيمة أيضا بفضل آمال في حزمة تحفيز من الإدارة الأمريكية القادمة في عهد الرئيس بايدن.

وارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب 5.2 %، إذ صعد سهم نيبون ستيل 7.8 %. وقفز سهم شركة بناء السفن هيتاشي زوسن 13.7 %.

وجدد فوز ديمقراطي في مجلس الشيوخ الإقبال على أسهم شركات الطاقة المتجددة، وقفز سهم رينوفا 10.6 % إلى مستوى قياسي.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 1.6 % بعد أنباء عن أن إدارة ترامب تدرس إضافة مجموعة علي بابا القابضة إلى قائمة سوداء تجارية للشركات الصينية.

وسوفت بنك أكبر مساهم في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة.