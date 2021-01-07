الكونجرس الأمريكي.. 9 هجمات في 200 عام

اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، أمر غير مسبوق بطابعه، لكنه يفتح ذاكرة الأمريكيين على أحداث مرّت من هنا.

أحداث حُبلى بتفجيرات ومحاولات اغتيال رئاسية وحتى إحراق للكونجرس من قبل قوات أجنبية، تستعرضها "دوت الخليج الإخبارية" في السطور التالية.



1814: نيران بريطانية

في ذلك العام كان مبنى الكابيتول الأمريكي لا يزال قيد الإنشاء عندما تم حرقه من قبل القوات البريطانية التي دخلت واشنطن العاصمة في واحدة من أشهر مناوشات حرب عام 1812.

وقد أشعلت القوات نيرانا ضخمة بأثاث قاعة مجلس النواب، وغرفة المحكمة العليا التي كانت في ذلك الوقت في مبنى الكابيتول.

عند مسح الأضرار، دعا العديد من أعضاء الكونجرس إلى نقل الحكومة الفيدرالية إلى فيلادلفيا أو مدينة أخرى اعتقدوا أنها قد تكون أكثر أمانًا.

1835: محاولة اغتيال جاكسون

في 30 يناير/كانون الثاني 1835 ، حاول مهاجر بريطاني يبلغ من العمر ثلاثين عاما، اغتيال الرئيس أندرو جاكسون بينما كان يغادر جنازة في مبنى الكابيتول.

ولحسن الحظ، فشلت محاولة ريتشارد لورانس مرتين، عندما فشل مسحوق مسدسه الأول في الاشتعال، فرفعه مرة أخرى لكنه أخطأ هدفه وتصدى له المارة.

وجاءت محاولة الاغتيال وسط تصاعد التوتر بين المشرعين بعد أن استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع قانون لإعادة تفويض ميثاق البنك الثاني للولايات المتحدة.

1856: ضرب سيناتور

اعتداء شرس من ممثل كارولينا الجنوبية بريستون بروكس، بالعصا، على عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس تشارلز سومنر، لأنه ألقى خطابًا ضد العبودية.

كان ذلك، واحدا من أكثر الحوادث عنفا في مبنى الكونجرس جاءت على يد أحد مشرعيها، في عام 1856 ، عندما كانت التوترات تتصاعد حول مصير العبودية في الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية.

1915: قصف "الشيوخ"

بينما كان الأمريكيون يتجهون إلى عطلة نهاية الأسبوع، في الرابع من يوليو/تموز عام 1915 ، قام أستاذ سابق في جامعة هارفارد يُدعى إريك مونتر بتفجير ثلاث أصابع من الديناميت في غرفة استقبال مجلس الشيوخ.

ولاحقا، برر موتر فعلته تلك بأنه كان غاضبا من أن الممولين الأمريكيين كانوا يساعدون المملكة المتحدة في الحرب العالمية الأولى على الرغم من حياد أمريكا الرسمي في ذلك الوقت.

1971: قنبلة مزروعة

زرعت منظمة Weather Underground المناهضة للحرب، قنبلة في حمام قريب من مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول، ما أسفر عن خسائر مادية قُدرت بمئات الآلاف من الدولارات.

1983: انفجار قنبلة

في ذلك العام، نفذت مجموعة تطلق على نفسها اسم "وحدة المقاومة المسلحة" هجوما بزرع قنبلة تحت مقعد خارج مجلس الشيوخ، احتجاجا على تحركات الجيش في غرينادا ولبنان.

وأسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت مكتب السيناتور روبرت بيرد من ولاية فرجينيا الغربية.

1998: إطلاق نار

اقتحم مهاجم مسلح يبلغ من العمر 41 عاما، نقطة تفتيش أمنية في مبنى الكابيتول، ما أسفر عن مقتل ضابط، قبل وقوع تبادل إطلاق نار معه.

2001: هدف آخر لـ11 سبتمبر

بعد انهيار مركز التجارة العالمي واشتعال النيران في البنتاجون في هجوم لتنظيم القاعدة، كانت طائرة رابعة مختطفة متجهة نحو مبنى الكابيتول، صباح يوم 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

لكن الرحلة 93 لم تصل إلى هدفها المقصود، حيث تحطمت في ريف بنسلفانيا.

وقررت اللجنة الوطنية للهجمات الإرهابية لاحقا أن مبنى الكابيتول كان بالفعل الهدف المقصود.

2016: إطلاق نار بمركز الزوار

في مارس/آذار 2016، صوب رجل مسدسه نحو ضباط الشرطة أثناء محاولته دخول مركز زوار الكابيتول.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في ذلك الوقت أن دوافع الرجل لم تكن واضحة، لكن تم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن 14 شهرا.