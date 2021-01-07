أقوى 10 أجهزة كمبيوتر في العالم

يضم العالم عددا محدودا من أجهزة الحاسوب العملاقة والمعروفة بـ" SUPERCOMPUTERS" والتي تتولى تنفيذ مجموعة من المهام الحساسة وبالغة الدقة.

وتستخدم أجهزة الكمبيوتر العملاقة في تشغيل عمليات محاكاة معقدة تتضمن عددا كبيرا من المتغيرات، وتنطلق أهمية المحاكاة من إعطاء فرصة لحساب النتائج وتوفير بيئة تماثل الواقع لإجراء تجارب معقدة وحساسة للغاية.



وتتمثل الاستخدامات الشائعة لنماذج المحاكاة في العلوم النووية والبحوث العصبية ودراسات الأوبئة والفيروسات ومنها فيروس كورونا، إلى جانب دراسة النماذج الاقتصادية والمناخية.

وتضم قائمة أفضل أجهزة الحاسوب 8 كمبيوترات حول العالم، تتنوع بين ثلاثة أجهزة أمريكية واثنان من الصين، وواحد بكل من اليابان وألمانيا وإيطاليا.

ويتم قياس قوة الكمبيوتر بناء على مقياس "تيرا فلوبس" وهي طريقة يستخدمها العلماء والخبراء لقياس قوة المعالجة الحاسوبية.

Fugaku" الياباني

وتصدر الحاسوب الياباني العملاق " Fugaku" جميع المنافسين ليحصد المركز الأول في قائمة أقوى الأجهزة المعدة بواسطة المشروع البحثي Top500.

تم تطوير هذا الحاسوب بقوة معالجة قدرها 422010.تيرا فلوبس بواسطة شركة " Fujitsu" بالتعاون مع مختبر " Riken" الفيدرالي.

ويستطيع الحاسوب الياباني إجراء ما يقارب 3 أضعاف العمليات الحسابية في الثانية الواحدة، مقارنة بالجهاز الثاني في القائمة وهو الحاسوب الأمريكي "Summit" الصادر عن شركة "IBM" بقوة معالجة 148600 تيرا فلوبس.

وتنتج "IBM" أيضا ثالث أقوى جهاز كمبيوتر في العالم وهو "Sierra" بقولة معالجة 94640 تيرا فلوبس، ويأتي خلفه الجهاز الصيني "Sunway Taihulight" بقوة 93014.6 تيرا فلوبس من تصنيع شركة "NRCPC".

ويحل جهاز "Selene" في الترتيب الخامس بالقائمة بقوة معالجة 63460 تيرا فلوبس من إنتاج شركة "Nvidia" الأمريكية، ليسبق الحاسوب الصيني "Tianhe-2A" البالغ قوته 63460 تيرا فلوبس والذي صنعته شركة "NUDT".

وجاء جهاز "Juwels Booster Module" في المرتبة السابعة عالميا حيث طرحته شركة "Atos" الألمانية بقدرة معالجة 44120 تيرا فلوبس.

وتذيل قائمة أقوى أجهزة الحاسوب في العالم الكمبيوتر الإيطالي "HPC5" من تصنيع شركة "Dell".