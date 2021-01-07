الدولار يعوض جزءا من خسائره.. بشائر بايدن

ارتفع الدولار بشكل طفيف، اليوم الخميس، ليعوض جزء من الخسائر الطائلة التي نالته على مدار الفترة الماضية.

وهوى الدولار بنحو 8% على مدار عام 2020 وخلال بداية 2021.



ورغم ارتفاعه اليوم، لا يزال الدولار يحوم فوق أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أعوام.

وجاء ارتفاع الدولار بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يمهد الطريق أمام تحفيز مالي أكبر محتمل في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

فوضى "غير مؤثرة"

ولم تتأثر أسواق العملات كثيرا بمشاهد الفوضى في واشنطن بعد أن اقتحم مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونجرس الأمريكي أمس.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 % إلى 89.567 في التعاملات المبكرة في لندن، لكنه ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في التعاملات خلال الليل عند 89.206، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ مارس آذار 2018.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 77.792 سنت أمريكي بعد أن لامس قمة ثلاث سنوات تقريبا عند 78.195 أمس الأربعاء.

وتراجع اليورو 0.2 % إلى 1.23030 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.2349 دولار أمس للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2018.

وزاد الدولار 0.3 % إلى 103.385 ين بعد نزوله إلى 102.595 ين أمس للمرة الأولى منذ مارس آذار.

التقاط الأنفاس

لكن بعد انخفاض بما يقرب من 7 في 2020 لمؤشر الدولار ونزول بما يصل إلى 0.9% في العام الجديد، قد تلتقط العملة الأمريكية الأنفاس بفعل بعض الانحسار لتعاملات مكثفة.

واستقر اليوان إلى حد كبير عند 6.4596 للدولار بعد أن أشارت السلطات الصينية إلى رغبة في وتيرة أبطأ للمكاسب.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير يذكر عند 1.3615 دولار، إذ يواصل التحويم تحت قمة ثلاثة أعوام تقريبا عند 1.3703 دولار التي لامسها يوم الاثنين.

وسجلت بتكوين ذروة جديدة عند 37 ألفا و800 دولار اليوم، لتعزز قفزة بأكثر من 800 % منذ منتصف مارس/ آذار.

وبلغت في أحدث تعاملات 37 ألفا و332 دولارا.