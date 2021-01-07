أسطورة الأسواق الناشئة.. انتزعت 313 مليار دولار من كورونا

تمكنت الأسواق الناشئة من جذب استثمارات بنحو 313 مليار دولار في 2020 برغم صدمة جائحة كورونا.

وأفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي.

لكن تلك الاستثمارات كانت أقل 13% عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وتظهر أرقام ديسمبر/ كانون الأول أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت 45.9 مليار دولار.

الأسهم الصينية تبتلع 13 مليار

وذهبت 29.3 مليار دولار من تلك الاستثمارات إلى الأسهم.

ويشمل هذا الرقم الإجمالي 13.2 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها.

وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت 16.6 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي.

نتيجة رائعة

ووصف معهد التمويل القراءة السنوية بأنها "رائعة... على اعتبار أن صدمة كوفيد-19 تمخضت عن واحدة من أقسى وأعنف نوبات النزوح على الإطلاق".

وشهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في نفس الوقت.

وشهد نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفاعا 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس/ آذار نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار.