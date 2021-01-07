فوائد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. تصنيف سيادي آمن

استبعدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تقود اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الأفريقية وحدها إلى تغييرات في التصنيف السيادي للدول.

وأوضحت الوكالة أنه قد يكون لها تأثير ائتماني إيجابي على المدى الطويل إذا ما قاد تحرير التجارة إلى تحسين ظروف الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لفيتش أن استجابة الحكومات الأفريقية لجائحة كورونا واستقرار الاقتصاد الكلي سيكون له تأثير أقوى على التصنيفات السيادية على المدى القريب.

وأضافت أنه "ليس من الواضح بعد مدى فاعلية تنفيذ شروط الاتفاقية.

ولفتت إلى أن تأثير تحرير التجارة يجب أن يكون إيجابيا بالنسبة للإمكانات الاقتصادية للمنطقة، إلا أنها رجحت أن يكون مدى تأثيرها صغيرا، مستشهدة ببيانات صدرت عام 2019 عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر أن إلغاء التعريفات الجمركية على التجارة بين الدول الأفريقية يمكن أن يؤدي إلى نمو بنسبة 65ر0% في الناتج المحلي الإجمالي.

وتمهد الاتفاقية التجارية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، إلى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على 90% من البضائع، كما تمهد الطريق لاتحاد جمركي على مستوى القارة.

وكان الرئيس الغاني، قال إن إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية سيضع الدول القارة السمراء على المسار الصحيح مجددا بعد أن ضربتها جائحة كورونا.

ونقل موقع"غانا ويب" عن نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، قوله إن الصفقات التجارية الأفريقية سوف تغير قواعد اللعبة في القارة، بما لديها من إمكانية توفير الحافز على إنعاش التجارة البينية الأفريقية.

وقال أكوفو في كلمة أمام أول ندوة افتراضية حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية إن القارة تتأهب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفا "نحن عازمون على الدخول في عصر جديد من التصنيع، وإقامة سوق قارية واحدة".

وأوضح أن هذه السوق سوف تكون عنصرا مهما لتوفير القدرة على ممارسة التجارة في القارة الأفريقية، والتعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتوجه نحو توفير فرص جديدة".

وتهدف منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في كتلة اقتصادية يبلغ حجم اقتصادها 3.4 تريليون دولار، ومعا ستكون بمثابة أكبر منطقة تجارة حرة منذ إقامة منظمة التجارة العالمية.

وتسعى منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى إقامة سوق واحدة للسلع والخدمات الأفريقية، بما يسمح بحركة حركة الاستثمارات والسلع والخدمات بين الدول الأفريقية.

وتستضيف غانا الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، المسؤولة عن تنسيق التطبيق الناجح للاتفاقية الخاصة بالمنطقة.