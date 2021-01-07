كيف تشتري بيتكوين؟.. تعرف على أسعارها في الدول العربية

تحظى بيتكوين على إقبال عالمي كبير من المستثمرين، بعد أن حطمت أرقاما قياسية غير مسبوقة.

وتعيش العملات الرقمية بقيادة العملة الأشهر بيتكوين مرحلة متوجهة، حيث أنهت 2020 على مكاسب قدرها 300%، قبل أن تقفز في الأسبوع الأول من 2020 بقرابة 25%، لتكسر البيتكوين الواحدة حاجز 37 ألف دولار خلال تعاملات صباح الخميس.



وكانت المرة الأولى التي تظهر فيها العملات الرقمية بالعالم خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم برزت بقوة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

والعملات الرقمية تكون افتراضية أو مشفرة وتستخدم كوسيلة للتبادل بعيدا عن العملات النقدية، وإليك طريقة شراء بيتكوين:

- إنشاء محفظة تخزين بيتكوين

الخطوة الأولى قبل الشروع في شراء بيتكوين هي إنشاء محفظة لتخزين العملة الرقمية، والتي تكون عبارة عن مفاتيح أو شفرة خاصة تستخدم للوصول إلى عنوان بيتكوين حتى تتمكن من توظيفها في أي معاملات أخرى.

ويجب أن تعرف أن بدون الشفرة لن تتمكن من الوصول إلى بيتكوين، ويوجد عدة أنواع للمحافظ كالتالي:

1- محفظة الحاسوب الآلي حيث تتيح التحكم الكامل بالأموال والسلامة النسبية لها.

2- محفظة الهاتف المحمول التي تتميز بإمكانية دفع ثمن أي سلعة عن طريق مسح رموز الاستجابة السريعة.

3- محفظة الإنترنت حيث يتم تخزين مفاتيح الاستخدام على خادم متصل بالإنترنت، ولكن يمكن اختراقه، أو قيام المنظمة التي تدير الخدمة بالاستيلاء على العملات الرقمية.

4- محفظة الأجهزة وهي أجهزة محمولة مخصصة لإدخال مفاتيح العملات عليها.

5- محفظة ورقية هي عبارة عن اثنين من رموز الاستجابة السريعة، الرمز الأول عبارة عن عن مفتاح عام يكون هو العنوان المستخدم لتلقي بيتكوين، والآخر مفتاح خاص يُستخدم في إنفاق العملات المُخزنة.

4 خطوات بارزة لشراء بيتكوين

أجهزة الصراف الآلي

هناك بعض المدن في العالم توفر أجهزة صراف آلي ATM لشراء بيتكوين مقابل عمولة مرتفعة تتراوح بين 3 و8%، إلى جانب سعر الصرف.

بطاقات الهدايا

يمكن شراء أي بطاقة هدايا ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى واحدة من بورصات بيتكوين حيث يقبل بعض البائعين هذه البطاقات مثل باكسفول، ولوكال بيتكوينز.

البورصات

هناك بورصات لشراء بيتكوين، ولكن ينبغي أن تتأكد أنها خاضعة للتنظيم الحكومي، وهي تمتثل لمتطلبات "أغرب عميلك" في إطار قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وفي ضوء ذلك لابد من وجود حساب مصرفي موجود يتم التعامل من خلاله في هذه البورصات التي تختلف من حيث خيارات الدفع ومستويات الأمان وحدود الشراء والرسوم، ومتطلبات التحقق من الهوية.

ومن أشهر بورصات العملات الرقمية بيتفينكس، وبيتفلاير، وبيتستامب، بي تي سي سي، كوين بيز، وجي دي إيه إكس، وجيمني، وإيت بيت، وكراكن.

صناديق الاستثمار

ما زال إصدار صناديق استثمار في بيتكوين أمرا غير شائعا، وظهر صندوق استثمار بيتكوين (BIT) الأول من نوعه، حيث يمكن من خلاله إصدار الوثائق التي يصدرها الصندوق وتمثل قيمة لأجزاء أو عدد من بيتكوين.

- هل يمكن شراء جزء من بيتكوين؟

مثل أي عملة في العالم، تنقسم بيتكوين إلى وحدات أصغر ما يتيح شراء جزء من العملة، وتعد أصغر قيمة لها "Satoshi"، وقد سميت باسم "Satoshi Nakamoto" مُنشئ بيتكوين.

ويمك تقسيم كل بيتكوين إلى 100 مليون"Satoshi"، وتوجد وحدة شائعة أخرى هي بت أو "μBTC"، وهي عبارة عن واحد على مليون جزء من بيتكوين.

- أسعار بيتكوين في الدول العربية

الإمارات

135.766 ألف درهم

السعودية

136.665 ألف ريال

الكويت

11.203 ألف دينار

عمان

14.212 ألف ريال

البحرين

13.932 ألف دينار

الأردن

26.283 ألف دينار

مصر

580.286 ألف جنيه

السودان

2.043 مليون جنيه

المغرب

326.4 ألف درهم

تونس

99.366 ألف دينار

الجزائر

4.901 مليون دينار