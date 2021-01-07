الأسهم الأمريكية تقفز بالقرب من مستويات قياسية لهذا السببب

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الخميس، مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، وتوقع مزيدا من التحفيز.

واقترب المؤشران، ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز الصناعي، من مستويات قياسية في ظل مراهنات المستثمرين على مزيد من المساعدة لمتضرري الجائحة بعد أن سيطر الديمقراطيون على الكونجرس، مما طغى على بيانات تُظهر مستويات مرتفعة من طلبات إعانة البطالة.

وحسب رويترز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 71.8 نقطة بما يعادل 0.23% ليصل إلى 30901.18 نقطة.

وزاد ستاندرد أند بورز 16.6 نقطة أو 0.44% مسجلا 3764.71 نقطة.

في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.5 نقطة أو 0.99 % إلى 12867.34 نقطة عند الفتح.

الكونجرس يصادق على فوز بايدن

وبعد ساعات من اقتحام مئات من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول) في هجوم مروع على الديمقراطية الأمريكية، صادق الكونجرس اليوم الخميس بشكل رسمي على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات.

وبعد المصادقة، أصدر البيت الأبيض على الفور بيانا من ترامب تعهد فيه "بانتقال منظم" للسلطة في 20 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي يؤدي فيه بايدن اليمين لرئاسة الولايات المتحدة.

سيطرة الديمقراطيين

وحسب وكالة فرانس برس، ضمن الديمقراطيون الأربعاء السيطرة على مجلس الشيوخ بعد فوز جون أوسوف بالمقعد الثاني في ولاية جورجيا متغلّباً على الجمهوري ديفيد بردو، على ما ذكرت محطات "ايه بي سي" وسي بي اس" و "أن بي سي" التلفزيونية.

ويضمن هذا الفوز الجديد بعد فوز الديمقراطي رافييل وارنوك بالمقعد الأول، و الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب، للرئيس المنتخب جو بايدن كل مستلزمات السلطة لتطبيق برنامجه.

وسيتمتّع الديمقراطيون بخمسين مقعداً في مجلس الشيوخ وهو العدد نفسه العائد للجمهوريين .

لكنّ الدستور ينصّ على أن نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس ستكون لها الكلمة الفصل عند التصويت لتميل الكفة لصالح الديمقراطيين.

تراجع طلبات إعانة البطالة

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل العدد مرتفعا جدا، إذ يبدو أن تعافي سوق العمل متعثر في الوقت الذي يخيم فيه التفشي الضاري لجائحة كوفيد-19 على البلاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفا للأسبوع المنتهي في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، مقارنة مع 790 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.

يتفق العدد الكبير من طلبات إعانة البطالة مع بيانات أخرى تشير إلى الضرر الكبير الذي يصيب الاقتصاد نتيجة للقيود المفروضة على الشركات، وتراجع إنفاق المستهلكين بسبب للجائحة.

وقفز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 21 مليونا، في حين تجاوز العدد الإجمالي للوفيات 352 ألفا، وذلك بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولا تزال طلبات إعانة البطالة فوق أعلى مستوياتها عند 665 ألفا المسجل في فترة الركود الكبير بين عامي 2007 و2009، لكنها منخفضة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6.867 مليون المسجل في مارس/آذار الماضي.