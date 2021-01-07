قتلى واعتقالات.. قادة "جبهة تجراي" في مصيدة الجيش الإثيوبي

مسؤولون بارزون في "جبهة تحرير تجراي" تقتنصهم نيران الجيش الإثيوبي، واعتقالات تشق صفوف مطلوبين للعدالة، في عملية عسكرية نوعية.

وذكر بيان صدر، الخميس، عن قوات الجيش الإثيوبي، أن عملية عسكرية بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية والإدارة الحكومية المؤقته لإقليم تجراي (شمال)، أسفرت عن مقتل 4 من كبار قادة الجبهة.

ومن بين القتلى القيادي زراي اسقدوم المدير السابق للتلفزيون الإثيوبي، ودانئيل اسفا المسؤول المالي في حكومة إقليم تجراي السابقة، وآخرين.

فيما تم اعتقال 9 آخرين، بينهم القيادي في الصف الأول بالجبهة وسفير إثيوبيا السابق بالسودان عبادي زيمو، بالإضافة إلى المتحدثة السابقة للإقليم، والرئيس السابق لمكتب التنمية الحضرية الإقليمي، ورئيس مكتب التجارة بالإقليم، والمستشارة القانونية للمجلس الإقليمي.



وفي 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن الجيش الإثيوبي عن جائزة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة "جبهة تحرير تجراي" الذين اختفوا بعد السيطرة على "مقلي" عاصمة الإقليم، قدرها 260 ألف دولار.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن استكمال مهمة إنفاذ القانون بتجراي في أول زيارة له لعاصمة الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

وتتهم الحكومة المركزية "جبهة تحرير تجراي" بالمسؤولية عن فتن طائفية وأعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، ومحاولة اغتيال آبي أحمد.

وتعهدت الحكومة الإثيوبية بملاحقة وتقديم قادة الجبهة المتمردة للمحاكمة، ومن أبرز المطلوبين دبراصيون جبرا ميكائيل زعيم الجبهة وحاكم الإقليم السابق، والذي شغل عدة مناصب منها وزير الاتصالات والتكنولوجيا، نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية والمالية.

وأيضا جيتاشو ردا المتحدث باسم الجبهة وعضو اللجنة التنفيذية بحزب جبهة تحرير تجراي، والذي شغل منصب وزير سابق في حكومة هايلي ماريام ديسالين (2012-2018)

يضاف إليهم أباي صهاي؛ وهو قيادي ومن مؤسسي "جبهة تحرير تجراي"، معروف بأنه رجل أمني بدرجة أولى، وشغل عدة مناصب في حكومة هايلي ماريام ديسالين، منها مسؤول صناعة السكر بدرجة وزير ومستشار لرئيس الوزراء.