أسعار الذهب اليوم.. هبوط جديد لـ"النفيس" أمام الدولار والتحفيز يكبحه

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، بفعل صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وكبح خسائر المعدن النفيس، احتمالات تعزيز التحفيز المالي في ظل إدارة ديمقراطية بواشنطن.

وحسب رويترز، بحلول الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1912.86 دولار للأوقية (الأونصة).

فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1913.90 دولار.

عوائد السندات

وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.5% بعد بلوغها أعلى مستوياتها منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني أمس الأربعاء، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أكثر من 1% للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي.

وقال بوب هابركورن، كبير مخططي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، إن ارتفاع عوائد الخزانة يسحب "بعض الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن من سوق الذهب".

لكنه أضاف أن صعود الدولار الذي يثقل كاهل الذهب من المرجح أن يكون "قصير الأجل".

وعود التحفيز

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس: "نشهد حركة تصحيحية إلى حد ما فحسب بعد أن انخفض الذهب بسبب عمليات البيع الشاملة الأربعاء"، إذ تدرس الأسواق الأثر على الاقتصاد والأصول جراء المزيد من التحفيز.

وارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التحفيز بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصار في انتخابات إعادة على مقعدين في جورجيا.

ويعتبر الكثير من المستثمرين المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة وهما ما يخشى المستثمرون أن ينتجا عن إجراءات التحفيز الأكبر.

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مما يقلل جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 27.08 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.1% ليسجل 1113.50 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2418.68 دولار للأوقية.