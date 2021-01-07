أسعار النفط اليوم.. الخام يحلق رغم مخاوف الديمقراطية الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، في تداولات الخميس، على الرغم من القلاقل السياسية في أمريكا، فيما شهد نفط بحر الشمال إقبال كبير بعد الخفض السعودي.

وتركز الأسواق منصبا على تعهد السعودية بخفض إنتاج النفط أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 28 سنتا إلى 54.58 دولار للبرميل بعد ملامسة 54.90 دولار، ذروة جديدة لم تتحقق منذ الشروع في أول إغلاق شامل لاحتواء كوفيد-19 في الغرب.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا ليسجل 50.93 دولار، بعد أن صعد إلى 51.28 دولار.

كان مؤيدون للرئيس دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء بعد أن حضهم على الاحتجاج ضد إقرار الكونجرس لخسارته الانتخابات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخام تراجعا وجيزا في أثناء الاضطرابات.

لكن أسعار النفط تلقت دعما هذا الأسبوع من تعهد السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، بخفض الإنتاج مليون برميل يوميا إضافية في فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين.

ورفع محللو يو.بي.إس توقعهم لسعر برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، مشيرين إلى قرار الإنتاج السعودي.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي "السعودية... تعرف عن تجربة العلاقة بين سعر النفط ومستويات المخزون العالمي.. انخفاض المخزونات يساوي سعرا أعلى".

تداولات غير مسبوقة لنفط بحر الشمال

شهدت منصة بلاتس للتداولات، الخميس، بيع وشراء 7 شحنات من خام بحر الشمال، وهو قدر غير مسبوق تقول مصادر تجارية إنه ربما يرجع إلى شح في المعروض بعد خفض الإنتاج المفاجئ الذي أعلنته السعودية.

وقال مصدر في تجارة النفط ومسؤول في بلاتس، التي تعمل في تقدير الأسعار، إن من المعتقد أن 7 شحنات هو رقم قياسي يومي للحقبة الحديثة. ولا تتجاوز التداولات اليومية عادة شحنة واحدة أو اثنتين بحجم 600 ألف برميل.

وقالت مصادر تجارية إن تداولات الخميس، تتكون من 3 شحنات من خام إكوفيسك، وشحنتين من خام فورتيس، وشحنة من كل من خامي أوزبرج، وترول.

وأضافوا أن يونيبك الصينية اشترت 4 من الشحنات.

قد ترجع الزيادة القوية في تداولات خام بحر الشمال إلى إعلان السعودية عن خفض طوعي ضخم على إنتاجها النفطي خلال اجتماع لمنظمة أوبك وحلفائها هذا الأسبوع.

وقال مصدر تجاري "التخفيضات السعودية زادت الطلب على براميل النفط من خارج الخليج".

وتعهدت السعودية بتخفيضات إضافية تبلغ مليون برميل يوميا، في إطار اتفاق تُبقي فيه معظم دول أوبك+ الإنتاج مستقرا.

وقال مصدر تجاري آخر إن المعروض النفطي القادم من "الشرق الأوسط تناقص بلا ريب، لذا من المرجح أن يكون للخفض السعودي أثر أوسع".

وبحر الشمال هو معقل معيار برنت المؤرخ المستخدم في تسعير صفقات النفط بأنحاء العالم.

وهو مؤشر تقدره وكالات تسعير مثل بلاتس ويقوم جزئيا على تداولات خامات برنت وإكوفيسك وأوزبرج وفورتيس وترول.

وتتنافس رويترز مع بلاتس في بث أخبار سوق النفط وبيانات الأسعار.