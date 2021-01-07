ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
ركلت أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم "تسلا"، ضربة البداية في حلم إنتاج أول سيارة متكاملة في 2012.. فكيف تطور الإنتاج خلال 9 سنوات؟
شهدت صناعة السيارات البريطانية عبر تاريخها، طرح مجموعة من السيارات بعدد محدود من النسخ، جعلها السيارات الأكثر ندرة في تاريخ الصناعة.
تشهد سوق السيارات خلال عام 2021 طرح مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية يابانية الصنع، تعد أبرزها النسخة الأحدث من طراز أكيورا NSX.
بخلاف كل من فئة "تراك هوك"، وفئة SRT، وفرت ماركة جيب الأمريكية فئة تقليدية من طراز جراند شيروكي لعام 2021 بقدرات جديدة متميزة.
تتنافس مجموعة متميزة من السيارات ضمن فئة سيدان خلال عام 2021، من ضمنها النسخ الأحدث من طراز تويوتا كامري، وطراز كيا أوبتيما.
على مدار تاريخ صناعة السيارات، طرحت مجموعة متميزة من الموديلات المصنعة بمقعد أيمن للسائق.
أعلنت بي إم دبليو الألمانية عن نسخة جديدة لعام 2021 من طرازها المتميز M5، تنافس بها الماركة البافارية موديلات مثل أودي RS7.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. صاروخ تسلا وأندر 10 طرازات بريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.