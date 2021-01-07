قتيل بانفجار لغم بنينوى العراقية.. مخلفات داعش

ألغام زرعها "داعش" أثناء سيطرته على أجزاء من العراق قبل سنوات، لا زالت تحصد حياة المدنيين وحتى نازعيها.
مصدر أمني عراقي أعلن، الخميس، مقتل موظف بمنظمة دولية لنزع الألغام، وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة على فريق منظمة إنسانية لإزالة الألغام في محافظة نينوى شمالي البلاد.
وفي تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قال المصدر الأمني إن عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على فريق عمل منظمة "MAG" البريطانية المعنية بإزالة الألغام.
وأوضح المصدر ، مفضلا عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن العبوة انفجرت أثناء عمل الفريق لإزالة العبوات والألغام والمخلفات الحربية قرب قرية قبك التابعة لناحية العياضية بقضاء تلعفر غربي نينوى.
وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل أحد العاملين لدى المنظمة، وإصابة اثنين آخرين بجروح، مشيراً إلى أن القتيل والجريحين عراقيون يعملون لصالح المنظمة البريطانية.
والمجموعة الاستشارية للألغام "MAG"؛ منظمة إنسانية مقرها بريطانيا، تعمل على إزالة الألغام والمخلفات الحربية الأخرى في المجتمعات التي شهدت حروباً على غرار العراق.
ومنذ مطلع 2020، كثف العراق عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش"، بعد سنوات من إعلانه النصر على التنظيم باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها صيف 2014.
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