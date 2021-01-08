أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8 يناير 2021.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة 8 يناير 2021، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وأرجع خبراء سوق المال انخفاض سعر الذهب عالميا إلى صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات تعزيز التحفيز المالي في ظل إدارة ديمقراطية بواشنطن حدت من الخسائر.

وقال بوب هابركورن، كبير مخططي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، إن ارتفاع عوائد الخزانة يسحب "بعض الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن من سوق الذهب".

لكنه أضاف أن صعود الدولار الذي يثقل كاهل الذهب من المرجح أن يكون "قصير الأجل".

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مما يقلل جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة، نحو 231.06 ريال (61.59 دولار)، مقابل 233.2 ريال (62.18 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا في المملكة) سجل صباح الجمعة، نحو 202.18 ريال (53.89 دولار)، مقابل 204.13 ريال (54.43 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات الجمعة، ليصل إلى نحو 173.30 ريال (46.19 دولار)، مقابل 174.61 ريال (46.50 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، نحو 134.79 ريال (35.93 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 115.53 ريال (30.79 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 96.28 ريال (25.66 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

تراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية ليصل إلى 7,192.63 ريال (1,917.12 دولار)، مقابل 7248.23 ريال (1932 دولارا) في ختام تعاملات أمس الخميس.

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل 1,617 ريال (431.13 دولار).