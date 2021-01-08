4 طرق بسيطة لصيانة "فرامل" سيارتك.. شاهد التفاصيل

تعد مكابح السيارة من أهم مراحل الصيانة الدورية التي تشغل بال السائقين، في التقرير التالي نقدم أهم الإرشادات للحفاظ على كفاءتها.

وتظهر أهمية صيانة الفرامل بالسيارات في فصل الشتاء حين تصبح الطرقات زلقة، وتفرق ثانية واحدة ما بين الحياة والموت.

ويقدم موقع "كار كير هانت"، إرشادات هامة يجب اتباعها للحفاظ على كفاءة عمل مكابح السيارات، وذلك في 4 خطوات.

الخطوة الأولى، التفقد الدائم، لهوبات الفرامل، وهي الجزء الذي يلامس إطارات السيارات الحديدية الداخلية عند الضغط على الفرامل لإيقاف السيارة.

وتعتبر من أهم مكونات الفرامل، كونها الجزء الذي يتعامل بشكل مباشر مع إطارات السيارة وهي على أقصى سرعة، وهو ما يعرضها مع مرور الوقت للتهتك، لذلك ينصح دائما بمتابعة وفحص الهوبات الداخلية للفرامل في حال رصد أي خلل بها.

الخطوة الثانية، هي الحرص على تدفق سوائل الوقود، ويتلخص دورها، في أنها العامل الموصل للضغط ما بين دواسات الفرامل وهوبات الفرامل، وهي العامل الأساسي في المحافظة عمل الفرامل بكفاءة عالية.

وتتم متابعة تدفق سوائل الفرامل، بالحرص على تغييرها إذا ما لوحظ تحولها للزوجة، وهي الحالة التي يلزم بها تغيير سائل الفرامل بشكل فوري.

الخطوة الثالثة، الحفاظ على سلامة خطوط المكابح المرنة، وهي خطوط للمكابح مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتهدف إلى تحسين فاعلية نظام الفرامل وطول فترة بقائه مقارنة بالنظام المكافئ المزود بخراطيم مطاطية مرنة من خلال القضاء التام على تمدد الخرطوم.

ونصح الموقع بالقيام بمتابعة كفاءة خطوط المكابح عبر الاستعانة بخبير تقني في سيارة السيارات، لكونها عملية دقيقة تتطلب خبرة، وتتم كل عامين أو ثلاث.

الخطوة الرابعة والأخيرة في رعاية الفرامل والحفاظ على سلامتها، بالمداومة على تحديث واستبدال قطع الغيار المهترئة من الفرامل، في حال رصد أي تهالك بها لما تتعرض له من ضغط وحرارة مستمرين، حتى يضمن السائق الحصول على أعلى أداء للفرامل دائما.