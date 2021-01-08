فولكر بيرثس موفدا أمميا إلى السودان.. فهل يلبي التطلعات؟

أعلنت الأمم المتحدة اختيار الألماني والخبير في العلوم السياسية فولكر بيرثس لتولي منصب الموفد الخاص للمنظمة إلى السودان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان، إن فولكر بيرثس لديه خبرة أكثر من 25 عاما في التعليم الجامعي والأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما فيها مع الأمم المتحدة، وكذلك خبرة كبيرة في حل النزاعات والعلاقات الجيوسياسية الإقليمية.

وكانت الخرطوم تأمل في أن يتولى المنصب شخصية أفريقية، لكنها لم تمانع في تعيين بيرثس أملا في تسهيل مهمة الحصول على تمويل دولي، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويبلغ من العمر 62 عاما ويتحدث الإنجليزية والعربية بطلاقة، فيما اختاره جوتيريش قبل أربعة أشهر فقط على تعيينه في منصب كبير المستشارين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان بيرثس قد تولى سابقا مهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بين 2015 و2016 قبل توليه مناصب تعليمية عدة في ألمانيا وليبيا.

ومنصب ممثل الأمم المتحدة إلى السودان شاغر منذ إنشاء البعثة الأممية لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان "يونيتامس" في يونيو/حزيران 2020.

وبعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، ستعمل بعثة "يونيتماس" ومقرها في الخرطوم على مساعدة السلطات خلال الفترة الانتقالية السياسية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.