بايدن يسمي تشكيلة فريقه الاقتصادي.. ريموندو وزيرةً للتجارة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أسماء معاونيه في إدارة الملفات الاقتصادية، وتضمنت وزارات التجارة والعمل ووكالة الشركات الصغيرة.

واختار بايدن، حاكمة ولاية رود آيلاند جينا ريموندو وزيرةً للتجارة، ورئيس بلديّة بوسطن مارتن وولش وزيراً للعمل، والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما إيزابيل غوزمان لقيادة الوكالة المعنيّة بالشّركات الصغيرة.

وقال فريق بايدن في بيان الخميس، إنّه "مع الإعلان عن أكثر من عشرين مرشّحاً" لتولّي مناصب وزاريّة، يُقدّم الرئيس المنتخب بايدن "إدارةً هي الأكثر تنوّعاً في التاريخ الأميركي".

وكان بايدن كشف أوائل ديسمبر/كانون الأوّل بعضاً من الأسماء التي اختارها لتكون جزءاً من فريقه الاقتصادي الذي يضمّ في الغالب نساءً وأقلّيات وشخصيّات خدمت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. ومن أبرز تلك الشخصيّات، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين التي اختارها بايدن لشغل منصب وزيرة الخزانة.

وقال بايدن عن المجموعة التي شكّلها "إنّهم يُشاركونني اعتقادي بأنّ الطبقة الوسطى بَنت هذا البلد، وأنّ النقابات هي التي بنت الطبقة الوسطى"، بحسب البيان.

وأفاد بيان الفريق الانتقالي بأنّ أولويّة المسؤولين الجدد ستكون "إخراجنا من أسوأ أزمة وظائف منذ ما يقرب من قرن، من خلال دعم الشركات الصغيرة" وتقوية النقابات "وإعادة بناء العمود الفقري لأميركا -- طبقتنا الوسطى".

وتسبّبت جائحة كوفيد-19 في الربيع بأسوأ أزمة منذ العام 1929، وفقد ملايين الأميركيّين وظائفهم أو قلّ عدد ساعات عملهم.

وإذا تمّ تأكيد تعيينها، ستكون جينا ريموندو مسؤولة عن العلاقات بين الحكومة والشركات، وسترث قضايا معقّدة مثل الحروب التجاريّة التي قادتها إدارة ترامب، وتنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة.