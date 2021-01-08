جويتريش في "لندن الافتراضية" الأحد إحياء لذكرى الجلسة الأولى

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القيام بزيارة افتراضية إلى لندن الأحد حسبما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وتعد هذه أول زيارة من نوعها لجوتيريش على الإنترنت منذ تفشي جائحة كوفيد-19 مطلع 2020.
وكان من المقرر أن تُجرى الزيارة شخصيا، لكن بسبب الوضع الصحي المتردي في بريطانيا، رتبت السلطات البريطانية لزيارة افتراضية.
ويتضمن جدول أعمال جوتيريش المشاركة في فعالية الأحد في الذكرى الـ75 للجلسة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في قصر وستمنستر.
ومن المتوقع أن يوجه جوتيريش نداء من أجل شراكة عالمية متجددة للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم حاليا، بحسب المتحدث باسمه، فيما سيشارك الإثنين والثلاثاء في جلسة مخصصة لمكافحة التغير المناخي.
وسيجري محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب وكبيرة أساقفة كانتربري جاستن ولبي، بحسب دوجاريك.
وباستثناء زيارات إلى بلده البرتغال لضرورات عائلية بالكاد سافر جوتيريش الذي تنتهي مهمته نهاية العام، منذ الأيام الأولى للوباء.
وفي ديسمبر/كانون الأول تمكن من القيام بزيارة رسمية إلى ألمانيا حيث ألقى كلمة أمام مجلس النواب.
وأجرى عدد من موظفي الأمم المتحدة زيارات افتراضية مثل مساعدة جوتيريش أمينة محمد التي زارت كولومبيا افتراضيا في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
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