تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 8 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 8 يناير 2021، في شركات الصرافة، ماكينات الصراف الآلي.

والبنوك المصرية، في عطلة رسمية لمدة 3 أيام منذ الأربعاء الماضي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعطلة الاعتيادية يومي الجمعة، والسبت.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا، سجل متوسط سعر الريال الريال في البنوك، اليوم الجمعة، نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وشهدت تعاملات السوق المصرفي، استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية، حسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.168 جنيه للشراء و 4.195 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند 4.23 جنيه.

بيانات إيجابية

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، على موقع البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي، نحو 19.27 جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع.

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كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى 21.41 جنيه للشراء و 21.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.53 جنيه للشراء و 51.93 جنيه للبيع.

الجنيه الأقوى

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.