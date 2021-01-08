سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الجمعة 8 يناير 2021

تراجع سعر اليورو، والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الجزائري، اليوم الجمعة 8 يناير 2021، في السوق غير الرسمية، بينما استقر الدولار.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وتباينت أسعار العملات العربية الرئيسية في السوق السوداء الجزائرية، اليوم الجمعة، فشهدت التعاملات تراجع الريال السعودي، واستقرار الدرهم الإماراتي، بينما ارتفع الدينار الكويتي.

أسعار السوق السوداء

واستقر سعر الدولار في السوق الموازية، عند مستوى 180 دينار للشراء، و 182 دينار للبيع، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وتراجع سعر العملة الأوروبية في السوق غير الرسمية إلى 220.94 دينار للشراء، و223.39 دينار للبيع، مقابل نحو 221.21 دينار للشراء مقابل 223.67 للبيع، أمس الخميس.

كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 244.30 دينار للشراء، و 247.01 دينار للبيع، مقابل 244.64 دينار للشراء، و 247.36 دينار للبيع، أمس.

موازنة 2021

ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون موازنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد-19.

ويتعرض الاقتصاد الجزائري لعدة مخاطر أهمها انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري.

وتوقعت الحكومة التي وعدت بخطة لإنعاش الاقتصاد، عجزا في موازنة 2021، قدره 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو) مقابل 2380 مليار دينار في 2020 أو ما يعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

الأسعار الرسمية

وتراجع سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي الجزائري إلى نحو 132.20 دينار للشراء، و 132.22 دينار للبيع، مقابل نحو 132.24 دينار للشراء، و 132.25 دينار للبيع، أمس الخميس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر إلى نحو 179.36 دينار للشراء، و 179.40 دينار للبيع، مقابل نحو 180.41 دينار للشراء، و180.48 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى نحو 162.72 دينار للشراء، و 162.77 دينار للبيع، مقابل نحو 162.58 دينار للشراء و 162.62 دينار للبيع، أمس الخميس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وهبط سعر الريال السعودي في المركزي الجزائري، 35.241 دينار للشراء و 35.247 دينار للبيع، مقابل نحو 35.252 دينار للشراء و 35.258 دينار للبيع

كما انخفض سعر الريال السعودي مقابل الدينار في السوق السوداء إلى 47.98 دينار للشراء، و 48.51 دينار للبيع، مقابل نحو 47.99 دينار للشراء و 48.52 دينار للبيع.

واستقر الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري عند مستوى 35.99 دينار للشراء و 36.00 دينار للبيع.

كما استقر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية، عند نحو 49.00 دينار للشراء، و 49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر، نحو 435.75 دينار للشراء، 436.52 دينار للبيع.

بينما ارتفعت العملة الكويتية في السوق السوداء إلى نحو 593.62 دينار للشراء، و600.21 دينار للبيع، مقابل نحو 593.35 دينار للشراء، و599.94 دينار للبيع.

تآكل الاحتياطيات الأجنبية

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الجارية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.

وتشير التوقعات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي سوف تصل لأقل من 47 مليار دولار في 2020، قبل الارتفاع التدريجي على مدار العامين التاليين، وذلك حسب موازنة 2021.

وحسب المركزي الجزائري، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة بين 2014 و2019، بنسبة 65%.