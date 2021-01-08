حروب عمالقة شطائر الدجاج تشتعل.. ماكدونالدز تترقب

ارتفعت أسهم Yum، البالغ قيمتها السوقية 31.8 مليار دولار، 3% في عام 2020، ما أشعل المنافسة في 2021، حول أصناف جديدة من شطائر الدجاج.

وبدأت سلاسل مطاعم الدجاج العالمية استعداداتها لعام 2021، حيث ستضيف سلسة Yum Brands شطائر جديدة (ساندويتش) بدلاً من كرسبي كولونيل في محاولة لكسب ميزة على منافسيها.

بينما تعافت KFC و Pizza Hut و Taco Bell بسرعة في الولايات المتحدة، فيما استغرقت فروعها الدولية خارج الولايات المتحدة وقتاً أطول للتعافي من جائحة فيروس كورونا.

وانطلق السباق منذ أكثر من عام بإطلاق نسخة بوبايز كتحديث للساندويتش بوبايز القديم، والذي يحتوي على دجاج مقرمش على خبز بريوش بالزبدة مع المايونيز أو صلصة كاجون الحارة.

ومنذ ظهورها لأول مرة، ساعد الساندويتش في تحفيز نمو مبيعات سلسلة Yum بأكثر من 10% كل 3 أشهر. وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

ماكدونالدز ستدخل المعركة الشهر المقبل، حيث يحاول الجميع سرقة بعض الزخم الذي شهدته سلسة مطاعم Chick-fil-A في السنوات الأخيرة والتي أصبحت ثالث أكبر سلسلة مطاعم من حيث المبيعات، بعد ماكدونالدز وستاربكس.

وطرحت دجاج كنتاكي KFC ساندويتش الدجاج المقرمش في مطاعم مختارة في شيكاغو، وكانساس سيتي، وسانت لويس، وسان فرانسيسكو، وسياتل، وبورتلاند، وأوريجون، ولويزفيل، وكنتاكي، وساكرامنتو، وكاليفورنيا، وتولسا، أوكلاهوما.

وبحلول نهاية فبراير، سيكون متاحاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة في جميع مطاعم KFC البالغ عددها 4000 مطعم. فيما ستظهر شطائر الدجاج الثلاث من McDonald’s في 24 فبراير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في الربيع، اختبرت KFC الساندويتش في أورلاندو، فلوريدا، وضاعف الساندوتش تقريباً توقعات المبيعات الأصلية.

وقالت، كبيرة مسؤولي التسويق في كنتاكي فرايد تشيكن الولايات المتحدة، أندريا زاهومينسكي: "لم يعتبر العديد من العملاء KFC جزءاً من المعركة القائمة، وأي شخص يتذوق هذه الشطيرة سيعرف، دون أدنى شك، أننا نلعب للفوز".

ويتكون الساندويتش من ربع رطل من صدور الدجاج المخلي والمغطى بفتات الخبز وخبز بريوش محمص ومخللات ومايونيز أو صلصة حارة، وهي نسخة مماثلة في المكونات لتلك الخاصة بوبايز وماكدونالدز Chick-fil-Aجميعهم يستخدمون دجاجاً مخلياً بالبقسماط وخبز بريوش ومخللات.

الاختلاف الأساسي هو طريقة التحميص والقلي، والتي تؤثر على الملمس والنكهة.