رقم قياسي جديد.. بيتكوين فوق 41 ألف دولار

ارتفعت عملة بيتكوين المشفرة إلى 41200 دولار لتصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد، وفقا لما ذكرته شبكة سي أن بي سي الأمريكية.

وفي بداية تعاملات اليوم الجمعة، تجاوزت العملة المشفرة مستوى 38 ألف دولار قبل أن تقفز متخطية مستوى الـ 40 ألف دولار.

وساعدت المكاسب السريعة للعملة الشهيرة على رفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بالكامل لما يتجاوز التريليون دولار لأول مرة.

وكانت قيمة عملة ابيتكوين المشفرة قد ارتفعت بنحو 30% منذ بداية عام 2021، وفي الأشهر الـ 12 الماضية ارتفعت أكثر من 380%.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، والتي تتكون من عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، تريليون دولار لأول مرة في وقت مبكر يوم الخميس، وفقًا لبيانات من Coinmarketcap.

وتمثل بيتكوين حوالي ثلثي القيمة السوقية للعملات المشفرة، تليها إيثر بحوالي 13%، وفقا لبيانات CoinGecko.

وقال المحلّل إدوارد مويا من منصة "اواندا" للتعامل بالعملات "يستمر المستثمرون بركوب قطار البتكوين الذي يبدو أنه يستقطب المزيد من الاتهمام خصوصاً وأن الاقتصاد الأميركي يستعدّ للحصول على مزيد من التحفيزات في الأيام المئة الأولى من ولاية بايدن".

ومنذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدّم عملة بتكوين نفسها بديلاً عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي وتتولّى إصدارها شبكة لامركزية، في مسار ثوري جمع طويلاً بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.

وشهدت هذه العملة ارتفاعاً صاروخياً منذ مارس/آذار عندما كانت سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار بعدما أعلنت منصة "باي بال" للدفع عبر الانترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة.

وبعد إعلان "باي بال" في أكتوبر/تشرين الأول شبّه محللون في مصرف الاستثمارات "جاي بي مورجان تشايس" العملة المشفّرة بالذهب.

وقال المحلّلون "يمكن للبتكوين أن يتنافس مع الذهب كعملة بديلة في السنوات المقبلة، خصوصاً وأن جيل الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكوّناً أكبر في أوساط المستثمرين".