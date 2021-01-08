"أفريكوم": مقتل 5 من "الشباب" في غارة بالصومال

غارات جوية تنفذها القيادة الأمريكية "أفريكوم" في الصومال، بالتنسيق مع مقديشو، بهدف تقويض قدرات "الشباب" الإرهابية جنوبي البلاد ووسطها.

وفي بيان، أعلنت أفريكوم، الجمعة، مقتل 5 عناصر من المليشيا في غارة جوية واحدة، بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، في منطقة ساحاويني بمحافظة باي جنوبي البلاد.

وقال البيان: "بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، نفذت القوات الأمريكية في أفريقيا، الخميس، غارة جوية واحدة بمنطقة ساحا ويني بمحافظة باي".

وأضاف أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الغارة قتلت 5 من أعضاء حركة الشباب، بمن فيهم قادة مستهدفون "، فيما لم يصب أو يقتل أي مدني في العملية.

وأوضح أن الغارة استهدفت قادة معروفين من حركة الشباب، قاموا بتسهيل التمويل والأسلحة والمقاتلين والمتفجرات، دون ذكر أسمائهم.

ونقل البيان عن الجنرال داغفين أندرسون، قائد قوة المهام المشتركة، قوله إن "أحد المقتولين يشتبه بتورطه في هجوم سابق ضد القوات الأمريكية والصومالية".

واستدرك الجنرال داغفين أن "تعطيلنا المستمر لحركة الشباب من خلال الضربات المستمرة، يظهر التزامنا المستمر تجاه شركائنا".

ونفذت العملية قوة المهام المشتركة - عمليات "الكوارتز " من الجيش الأمريكي التي تدعم القيادة الأمريكية في أفريقيا والجهود الدولية التي تعزز السلام والاستقرار في الصومال.

وحذرت قيادة أفريكوم، في بيانها، من أن التنظيمات المتطرفة مثل حركة الشباب الإرهابية، تشكل تهديدا طويل الأمد للولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الإقليمية.