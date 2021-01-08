مقاتلات سعودية وقاذفات أمريكية.. تمرين جوي مشترك

اختتمت القوات السعودية والأمريكية، الخميس، التمرين المشترك، الذي شاركت فيه مقاتلات سعودية وقاذفات استراتيجية أمريكية.

وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فقد شاركت بالتمرين مقاتلات (إف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (إف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.





وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن هذا التمرين يبرز القدرات والإمكانات المشتركة للجيشين، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي بينهما، ويعتبر استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وهذا التمرين ليس الأول بين الجيشين، ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي جرى تمرين مشترك بين القوات البرية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، حينها، إن التمرين الذي جاء تحت اسم "مخالب الصقر 2" يأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية.

وأكدت أن التدريبات تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.