هزائم حوثية بمأرب والحديدة.. 30 قتيلاً وتدمير 3 آليات

أعلن الجيش اليمني مقتل 30 حوثياً بمأرب، وأسر قيادي للمليشيات بالحديدة، فيما دمرت المدفعية آليات تابعة لمليشيات كانت متجهة إلى مأرب.

وذكر الجيش اليمني في بيان له، الجمعة، أن مليشيا الحوثي دفعت بعشرات المسلحين المدججين بالأسلحة من صنعاء إلى جبهة "المخدرة" في مديرية "صرواح" بمأرب.



وطبقاً للبيان فقد باغتت مدفعية الجيش وقبائل مأرب تعزيزات الانقلابيين بقصف مكثف، وتمكنت من تدمير 3 دوريات وآليات لمليشيات الحوثي.

وأسفر القصف أيضا عن سقوط 30 عنصراً لمليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، وذلك قرب خطوط التماس الملتهبة في الجهة الغربية من المحافظة النفطية، محور أشرس المعارك خلال العام الماضي.

في ذات السياق، أسرت القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي قيادياً ميدانياً لمليشيا الحوثي أثناء محاولته التسلل إلى البلدات المحررة جنوبي محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن القيادي أبو مران العمراني حاول التسلل مع عناصر من المليشيات إلى مواقع القوات المشتركة في جبهة "التحيتا" بالريف الجنوبي للمحافظة ما تسبب باندلاع معارك عنيفة، وإصابته بشكل بالغ.

ووفقا للمصدر فقد نجحت القوات المشتركة في محاصرته وأسره ونقلته لتلقي العلاج في أحد مستشفياتها الميدانية بالساحل الغربي لليمن، فيما لاتزال جثامين عدد من عناصرها متناثرة على خطوط النار.

الحوثي جماعة إرهابية

في سياق انتهاكات المليشيات، قتل وأصيب 4 أطفال ونساء في جريمة جديدة للانقلابيين، الجمعة، عقب قصف مدفعي عشوائي على الأحياء الغربية لمدينة تعز.

وقال مصدر محلي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن قذائف مليشيات الحوثي سقطت على الأحياء المكتظة بالسكان جوار المطار القديم غربي تعز ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية.

ووفقاً للمصدر، فقد لقي طفل يدعى "قصي أمين مسعد" مصرعه، وأصيب طفلان وامرأة آخرين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة طالت المركبات وممتلكات المواطنين.

ونددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالحكومة اليمنية بتصعيد مليشيا الحوثي جرائمها في تعز، والتي طالت مؤخرا بلدة "الحيمة" في المناطق المحررة ضمن مسعى المليشيا لإبقاء الحصار، وضمن جرائم انتقام بدوافع طائفية مقيتة خلفت المئات من الضحايا المدنيين.

وأكدت الحكومة أنها أمام هذه الممارسات والأعمال الإرهابية، ونتائجها المروعة بحق المدنيين، لم ولن "نتخلى عن التشبث بالمطالب المتمثل بإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولي" ثم اتخاذ إجراءات رادعة لوقف أعمالها الإرهابية.