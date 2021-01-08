الأمم المتحدة تدعو ترامب لوقف التحريض

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى التنصل من اللغة "شديدة الخطورة" بشأن نتائج الانتخابات.
وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "ترامب وغيره من الزعماء السياسيين استحدموا تلك اللغة التي تحض على العنف والكراهية في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية واقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن هذا الأسبوع".
وأضاف ردا على سؤال بشأن مسؤولية ترامب الشخصية عن أحداث العنف في مبنى الكونجرس، قائلة: "انزعجنا بشدة لتحريض الزعماء السياسيين على العنف والكراهية، وندعو ترامب وغيره من الزعماء السياسيين إلى التنصل علنا من الأقاويل الخاطئة والخطيرة المنتشرة".
وأضافت، خلال إفادة عبر الإنترنت، أن "هذا النوع من اللغة التحريضية قد يكون شديد الخطورة".
ويأتي التعليق في أعقاب دعوة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في وقت متأخر، الخميس، إلى إجراء تحقيق شامل بشأن الأحداث التي وقعت في واشنطن وأسفرت عن وفاة 5 أشخاص.
وعبرت شمداساني أيضا عن قلقها بشأن عرض "رموز عرقية" أمام مبنى الكونجرس مثل "العلم الاتحادي ورموز معاداة السامية وحبل مشنقة"، منددة بـ"عرض هذه الرموز العنصرية السافرة".
وبعد أحداث اقتحام الكونجرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهرت مطالبات بتفعيل التعديل "25" من الدستور الأمريكي لعزل ترامب قبل نهاية ولايته بأسبوعين.
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