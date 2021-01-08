162 مصرية ببرلمان 2021 .. عصر ذهبي للمرأة

حصلت المرأة المصرية في برلمان 2021 على 162 مقعدا، وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب، نصفهم نساء.

تلك التعينات جعلت المرأة تحصل على حصة في البرلمان المكون من (568 مقعدا) هي الأولى في تاريخ الحياة النيابية، الأمر الذي جعل البعض يعتبر تلك الفترة هي "العصر الذهبي للمرأة المصرية".



ووفقا للإعلان الذي نشرته الجريدة الرسمية، الجمعة، تم تعيين 14 سيدة يمثلن 50% من إجمالي المعينين وعددهم 28 نائبا، في الوقت الذي تمكنت فيه المرأة من حصد 148 مقعدا بالانتخاب من خلال نظامي القائمة، والفردي؛ بينها 142 مقعداً وفقا لنظام القائمة، و6 سيدات اقتنصن المقاعد بالنظام الفردي.

ويعقد مجلس النواب الجديد الجلسة الافتتاحية لبدء الفصل التشريعي الثاني، الثلاثاء المقبل، بحسب قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم، أسماء النواب المعينين الـ 28 في المجلس الجديد بناء على قرار رئيس الجمهورية.

عصر ذهبي للمرأة



"عصر ذهبي للمرأة المصرية"، هكذا علقت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على عدد المقاعد التي حصلت على السيدات ببرلمان 2021.

ووجهت مايا مرسى الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان التعيينات في المجلس الجديد اليوم.

ووصفت ، تمثيل المرأة في برلمان 2021 بأنه "انتصار جديد للمرأة المصرية".

وقالت في مشاركة عبر حسابها على موقع فيس بوك: "50٪ من تعينات رئيس الجمهورية اليوم في مجلس النواب سيدات؛ لتصل نسبة تمثيل المرأة المصرية في المجلس الجديد لـ 27٪ 162 نائبة".

وتعكس النسبة غير المسبوقة للمرأة في المجلس اهتمام القيادة السياسية الكبير لها، وتشجيعها على الانخراط في الحياة السياسية، إيمانا بدور المرأة القوي والفاعل في المجتمع.

تمكين المرأة



وجهت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على شمول القرار الجمهوري الخاص بتعيين نسبة الـ 5% بمجلس النواب على 14 امرأة من ضمن 28 نائبا شملهم القرار، واصفة الرئيس بـ"قائد ثورة تمكين المرأة".

وأشادت "صبورة" بالتوجه الذي تنتهجه القيادة السياسية للمرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية لوجود كوته للمرأة بالبرلمان بنسبة 25%، مشيرة إلى أن هذا التوجه جعل تواجد المرأة بالبرلمان يتعدى تلك النسبة حتى وصل عدد النائبات بالمجلس القادم إلى 162 نائبة، وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية .

ولفتت النائبة إلى أن تلك الكوتة النسوية داخل البرلمان ستُمكنهم من الاهتمام بكافة الملفات الخاصة بحقوق المرأة مثل قانون الأحوال الشخصية ومعالجة المشكلات التي تواجه المرأة المصرية مثل ظاهرة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة وغيرها.

من جانبه، استعرض المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب المصري، تفاصيل الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 والتي ستعقد الثلاثاء المقبل.

وقال فوزى في بيان له، إن الجلسة ستبدأ برئاسة العضو فريدة الشوباشي، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مضيفا أن رئاسة الشوباشى للجلسة تنتهى بانتخاب رئيس المجلس، وبمجرد إعلان نتيجة انتخابات رئيس المجلس يصعد الرئيس المنتخب للمنصة، ويتسلم إدارة الجلسة.

وأضاف المستشار فوزى: لابد أن يؤدى العضو اليمين كما جاء نصه بالدستور دون زيادة أو نقص أو إضافة، مشددا على أن النائب يبدأ ممارسة مهام العضوية عقب أداء القسم، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستتولى توزيع نص القسم مكتوبا قبل الجلسة مع كل نائب.