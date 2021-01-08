حميدتي يعود للسودان بعد زيارة "ناجحة" لإريتريا

عاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" إلى الخرطوم بعد زيارة لإريتريا وصفت "بالناجحة".

وأجرى حميدتي ،الذي كان يرافقه وزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد، مباحثات مع الرئيس الإريتري اسياس أفورقي حول قضايا المنطقة والحدود واللاجئين والنازحين جراء العنف في المنطقة.



وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، إن المباحثات مع الرئيس أفورقي تناولت قضايا الإقليم والوضع الراهن في الدولتين.

وناقش أيضا، وفق قمر الدين، قضية الحدود والنازحين واللاجئين جراء العنف في إثيوبيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين والمنطقة.





ووصف قمر الدين في تصريحات صحفية عقب عودة الوفد بمطار الخرطوم، الزيارة بالناجحة، واتفق فيها الطرفان على استمرار التعاون لصالح البلدين، وتنسيق المواقف فيما يلي قضايا العالم والمنطقة.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، توجه وفد رفيع من قادة الخرطوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، وذلك على وقع مناوشات حدودية بين السودان وإثيوبيا.

وجاءت زيارة الوفد غداة ختام زيارة مبعوث الرئيس الإريتري ومستشاره يماني قبراب ووزير الخارجية عثمان صالح إلى السودان.





وخلال الأسابيع الماضية شهدت الحدود السودانية الإثيوبية توترات ومناوشات حدودية دفعت الخرطوم لنشر جنودها على الحدود الشرقية في خطوة أثارت قلق أديس أبابا.

ويحرص السودان وإثيوبيا على مواصلة الحوار بشأن الخلافات بين البلدين خاصة في ملفي الحدود وسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى دولتا المصب (السودان ومصر) من تأثيراته السلبية.



