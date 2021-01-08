خامنئي يحظر لقاحات أمريكا وبريطانيا.. تجارة بصحة الإيرانيين

حظر المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، استيراد لقاحات لفيروس كورونا المستجد مصنعة في أمريكا وبريطانيا، معتبرا أنه "لا ثقة بها".
وقال خامنئي، في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي الناطق بالإنجليزية على "تويتر"، إن "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد، لأنه لا ثقة بها وربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى، ولست متفائلاً بشأن فرنسا أيضا".
وفي كلمة متلفزة الجمعة، قال خامنئي: "لو كان الأمريكيون تمكنوا من إنتاج لقاح، فما كان للمأساة الناجمة من فيروس كورونا المستجد أن تقع".
ويعني التصريح عمليا حظر استيراد لقاحات "فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد".
وتعدّ إيران أكثر دولة تضرراً من تفشي وباء كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط.
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