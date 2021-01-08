واشنطن تفرض عقوبات على رئيس الحشد الشعبي بالعراق

أعلنت واشنطن، الجمعة، فرض عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي لاتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن "فالح الفياض يشن حملات على المجتمع المدني والديمقراطية في العراق".
وأضاف أن "ذلك يتم من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، من قبل المسلحين والسياسيين المتحالفين مع إيران".
وتابع: "الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يمنعون الشعب من التظاهر السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم".
وكانت وحدات الحشد الشعبي تشكلت سنة 2014، بهدف محاربة داعش لكنها تحولت إلى ذراع عسكرية لإيران في العراق، وارتكبت العديد من الانتهاكات بحق الشعب العراقي.
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