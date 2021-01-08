إجراءات لمنع ترامب من توجيه ضربة نووية

بحثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، إجراءات منع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من شن أي هجوم نووي.

وقالت بيلوسي، في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين: "تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية".

وأضافت: "لا يمكن أن نسمح بأن يكون وضع هذا الرئيس (المختل) أكثر خطورة".

وتابعت: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وفي وقت لاحق، أبلغت بيلوسي الديمقراطيين بمجلس النواب أنها "تلقت تطمينات بأن هناك إجراءات أمان إذا ما أراد ترامب إطلاق سلاح نووي".

وأكد المتحدث باسم الجنرال ميلي أنه أجاب على أسئلة رئيسة مجلس النواب بشأن سلطة القيادة النووية.



وفي إطار ملاحقة ترامب، أكدت بيلوسي "وجود دعم ديمقراطي لمساءلة ترامب مجددا أكبر من المساءلة الأولى".



وأبلغت بيلوسي نوابا ديمقراطيين بأنها تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور أو استقالة ترامب دون مساءلة برلمانية.

وأشارت إلى أن "التحرك لمساءلة ترامب سيشجع على الحديث عن التعديل 25 لعزله".

وأكد صحفي بـ"واشنطن بوست"، في حسابه على "تويتر" أن "بيلوسي تعتزم التحدث إلى بايدن لبحث مسألة عزل ترامب".

وكانت بيلوسي أكدت أن "الرئيس ترامب أصبح شخصا خطيرا للغاية ومن الخطأ أن يبقى في منصبه".



وأوضحت أنه "إذا تم تفعيل التعديل 25 للدستور فسيتوجب دعوة نائب الرئيس مايك بنس وبموافقة أغلبية وزراء الحكومة لتولي مهام منصب الرئيس".

ولفتت إلى أن الرئيس ترامب قد يفعل أي شيء لإفساد ترتيبات تنصيب الرئيس المنتخب.



وكان ترامب أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وكتب ترامب، عبر حسابة على "تويتر": "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب".

ونقلت "رويترز" عن مصادر، أنه "توجد مناقشات بالبيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لحفل التنصيب المقرر في 20 يناير/كانون الثاني".

ورجحت المصادر أن تكون وجهة ترامب هي "السفر إلى منتجعه في فلوريدا".